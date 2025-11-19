Видео
Україна
Видео

Бюджетные зарядные станции для блэкаутов — что выбрать в 2025

Бюджетные зарядные станции для блэкаутов — что выбрать в 2025

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 16:32
обновлено: 12:23
Со светом во время отключений — ТОП-3 бюджетные зарядные станции
Зарядная станция EcoFlow RIVER 2. Фото: кадр из видео/YouTube

Не всегда нужна большая и дорогая зарядная станция, чтобы спокойно пережить плановое отключение света. Если правильно посчитать базовые потребности, вполне достаточно компактной бюджетной станции с небольшим запасом мощности и вместительности.

Об этом пишет "Мы-Украина". 

Сколько мощности нужно для света и интернета

Распространенное заблуждение — считать, что для энергетической автономии дома обязательно нужна станция на несколько киловатт. Если ваша задача — иметь свет, стабильный интернет и заряженные смартфоны, требования к технике значительно скромнее.

"Экономный набор" обычно включает:

  • несколько LED-ламп (примерно по 5-10 Вт каждая);
  • Wi-Fi роутер с потреблением 10-15 Вт;
  • медиаконвертер около 5 Вт;
  • зарядку двух смартфонов, что добавляет еще 30-40 Вт.

В пиковый момент это дает ориентировочно 80-100 Вт нагрузки — именно такую мощность должна без проблем выдерживать зарядная станция.

Для четырехчасового отключения электроэнергии этого уровня потребления требуется примерно 240-250 Вт-ч емкости. Оптимальным выбором будут модели с запасом мощности от 200 Вт и емкостью на уровне около 250 Вт-ч.

Лучшие бюджетные модели

Jackery Explorer 240EU

Классический базовый вариант с емкостью 240 Вт-ч и мощностью 200 Вт.

Зарядная станция Jackery Explorer 240
Зарядная станция Jackery Explorer 240EU. Фото: ek.ua

Это простая в управлении, надежная станция, которая полностью соответствует рассчитанным потребностям для кратковременных отключений. Подойдет тем, кто хочет просто "взять и пользоваться" без дополнительных функций и сложных настроек.

Bluetti AC2A

Станция имеет чуть меньшую емкость — 204 Вт-ч, зато предлагает более высокую пиковую мощность до 300 Вт.

Зарядная станция Bluetti AC2A
Зарядная станция Bluetti AC2A. Фото: ek.ua

Часто эта модель оснащается аккумуляторами LiFePO4, которые служат в несколько раз дольше, чем стандартные литиевые батареи. Это хороший вариант для пользователей, которым нужен небольшой запас по возможностям и более долгий ресурс.

EcoFlow RIVER 2

Самая технологичная модель в этой бюджетной тройке.

Зарядная станция EcoFlow RIVER 2
Зарядная станция EcoFlow RIVER 2. Фото: ek.ua

Она предлагает 256 Вт-ч емкости, мощность 300 Вт и фирменную сверхбыструю зарядку X-Stream, которая позволяет пополнить заряд с 0 до 100% менее чем за час. Такая станция особенно удобна при отключениях "с перерывами", когда есть возможность быстро подзарядить ее между блэкаутами и снова обеспечить дом светом и интернетом.

Напомним, спрос на портативные электростанции в Украине стремительно вырос после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Всего за несколько дней объемы продаж превысили показатели предыдущих месяцев, а отдельные модели раскупают в несколько раз быстрее, чем в прошлом году.

Также мы писали, что из-за российских атак на энергообъекты в отдельных регионах Украины действуют графики отключения света. Чтобы оставаться на связи и иметь запас энергии для техники, украинцам стоит позаботиться о заряженных аккумуляторах и приобрести необходимые устройства, которые помогут пережить длительные перерывы в электроснабжении.

отключения света характеристики энергия EcoFlow зарнядная станция Bluetti
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
