Со светом во время отключений — ТОП-3 бюджетные зарядные станции

Бюджетные зарядные станции для блэкаутов — что выбрать в 2025
Не всегда нужна большая и дорогая зарядная станция, чтобы спокойно пережить плановое отключение света. Если правильно посчитать базовые потребности, вполне достаточно компактной бюджетной станции с небольшим запасом мощности и вместительности.
Сколько мощности нужно для света и интернета
Распространенное заблуждение — считать, что для энергетической автономии дома обязательно нужна станция на несколько киловатт. Если ваша задача — иметь свет, стабильный интернет и заряженные смартфоны, требования к технике значительно скромнее.
"Экономный набор" обычно включает:
- несколько LED-ламп (примерно по 5-10 Вт каждая);
- Wi-Fi роутер с потреблением 10-15 Вт;
- медиаконвертер около 5 Вт;
- зарядку двух смартфонов, что добавляет еще 30-40 Вт.
В пиковый момент это дает ориентировочно 80-100 Вт нагрузки — именно такую мощность должна без проблем выдерживать зарядная станция.
Для четырехчасового отключения электроэнергии этого уровня потребления требуется примерно 240-250 Вт-ч емкости. Оптимальным выбором будут модели с запасом мощности от 200 Вт и емкостью на уровне около 250 Вт-ч.
Лучшие бюджетные модели
Jackery Explorer 240EU
Классический базовый вариант с емкостью 240 Вт-ч и мощностью 200 Вт.
Это простая в управлении, надежная станция, которая полностью соответствует рассчитанным потребностям для кратковременных отключений. Подойдет тем, кто хочет просто "взять и пользоваться" без дополнительных функций и сложных настроек.
Bluetti AC2A
Станция имеет чуть меньшую емкость — 204 Вт-ч, зато предлагает более высокую пиковую мощность до 300 Вт.
Часто эта модель оснащается аккумуляторами LiFePO4, которые служат в несколько раз дольше, чем стандартные литиевые батареи. Это хороший вариант для пользователей, которым нужен небольшой запас по возможностям и более долгий ресурс.
EcoFlow RIVER 2
Самая технологичная модель в этой бюджетной тройке.
Она предлагает 256 Вт-ч емкости, мощность 300 Вт и фирменную сверхбыструю зарядку X-Stream, которая позволяет пополнить заряд с 0 до 100% менее чем за час. Такая станция особенно удобна при отключениях "с перерывами", когда есть возможность быстро подзарядить ее между блэкаутами и снова обеспечить дом светом и интернетом.
Напомним, спрос на портативные электростанции в Украине стремительно вырос после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Всего за несколько дней объемы продаж превысили показатели предыдущих месяцев, а отдельные модели раскупают в несколько раз быстрее, чем в прошлом году.
Также мы писали, что из-за российских атак на энергообъекты в отдельных регионах Украины действуют графики отключения света. Чтобы оставаться на связи и иметь запас энергии для техники, украинцам стоит позаботиться о заряженных аккумуляторах и приобрести необходимые устройства, которые помогут пережить длительные перерывы в электроснабжении.
