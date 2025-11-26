Відео
Зарядна станція біля ліжка — чому це небезпечна звичка

Дата публікації: 26 листопада 2025 11:41
Оновлено: 11:38
Відключення світла вночі — чи можна ставити зарядну станцію біля ліжка
Зарядна станція Bluetti. Фото: кадр з відео/YouTube

У 2025 році зарядні станції стали для багатьох українців рятівним рішенням під час тривалих відключень світла. Та разом зі зростанням популярності зростають і ризики, особливо коли такі пристрої ставлять просто біля ліжка.

Про це пише NV.

Читайте також:

Чим небезпечна зарядна станція поруч зі спальним місцем

Багато людей розташовують зарядні станції майже впритул до ліжка, щоб тримати смартфон, планшет чи павербанк під рукою навіть уночі. На перший погляд, це зручно, але таке розміщення може бути небезпечним. Неправильне встановлення пристрою вдома, особливо поруч із ліжком, у певних умовах перетворюється на реальну загрозу.

Під час заряджання нагрівається як електроніка всередині станції, так і корпус. Тепло має вільно виходити через корпус і вентиляційні отвори, але якщо поставити пристрій на м'яку поверхню — наприклад, на ліжко, ковдру чи подушки, — нормальна циркуляція повітря порушується. У такому разі станція прогрівається значно сильніше, зростає ризик перегріву, короткого замикання, а в найгіршому сценарії — займання або навіть вибуху.

Є й інші фактори, про які варто пам'ятати. Постійна робота пристрою поруч із головою означає додаткову електромагнітну взаємодію, що для чутливих людей може спричиняти дискомфорт і погіршувати якість сну. Якщо ж кабелі або сама зарядка пошкоджені, є ризик ураження струмом — особливо вночі, коли людина спить і не може вчасно зреагувати на небезпеку.

Щоб зробити використання безпечнішим, фахівці радять ставити станцію лише на тверду, рівну та відкриту поверхню. Найзручніший варіант — тумбочка чи окрема полиця без м'яких тканин і предметів, які можуть закривати вентиляційні отвори. Важливо стежити, щоб дроти не заплутувалися, не проходили під ковдрою, а вентилятори, якщо вони є, не були перекриті речами.

Нагадаємо, для комфортного переживання планових відключень світла не завжди потрібна велика й дорога зарядна станція. Якщо правильно оцінити свої базові потреби, цілком може вистачити компактної та бюджетної моделі з помірною потужністю й місткістю.

Також ми писали, що попит на портативні електростанції в Україні різко зріс після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Лише за кілька днів продажі перевищили показники попередніх місяців, а деякі моделі розкуповують у декілька разів швидше, ніж торік.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
