Где нельзя ставить зарядную станцию — места, которые быстро ее ломают

Зарядная станция EcoFlow. Фото: кадр из видео/YouTube

Зарядные станции стали для многих украинцев базовой техникой на фоне регулярных перебоев с электричеством в 2025 году. Они спасают во время блэкаутов, но неправильное размещение может быстро вывести устройство из строя и создать риски для дома.

Об этом пишет NV.

Реклама

Читайте также:

Какие места в доме могут испортить зарядную станцию

Портативные зарядные станции помогают поддерживать работу смартфонов, ноутбуков, роутеров, освещения и даже мелкой бытовой техники. Однако вместе с популярностью возросло и количество случаев, когда гаджеты портятся из-за банальных ошибок хранения. Неудачно выбранное место способно вызвать перегрев, короткое замыкание или механические повреждения — и тогда речь идет не только о ремонте, но и о безопасности людей.

В первую очередь станцию не стоит ставить там, где повышенная влажность. Ванная комната, кухонная зона возле раковины, сырые подвалы или гаражи без вентиляции — все это среды, где влага легко попадает внутрь корпуса. Даже мелкие капли или конденсат, если устройство подключено к сети, могут спровоцировать короткое замыкание, повреждение электроники или в худшем случае возгорание.

Не менее опасны места с резкими перепадами температуры. Холод уменьшает емкость аккумуляторов, а жара провоцирует перегрев, поэтому не отапливаемый балкон или сильно нагревающаяся комната — плохой выбор. Для зарядки и хранения нужна ровная, предсказуемая температура в пределах примерно +10...+25 °C.

Отдельная проблема — прямые солнечные лучи. Если станция долго стоит на подоконнике или в зоне, где солнце регулярно "бьет" в корпус, устройство постепенно перегревается. Это повышает внутреннюю температуру батареи, ускоряет ее деградацию и может снизить эффективность зарядки.

Еще один риск — механические удары и падения. Зарядную станцию не следует размещать на краю стола, неустойчивых поверхностях или там, где ее легко зацепить. Повреждения корпуса, портов или внутренних соединений иногда проявляются не сразу, но со временем приводят к сбоям в работе.

Для длительного хранения лучше выбирать сухое и прохладное помещение без пыли и прямого света. Оптимально оставлять уровень заряда в пределах 50-80% — так аккумулятор дольше сохраняет емкость. Если станция лежит без работы месяцами, ее стоит периодически подзаряжать, чтобы избежать глубокого разряда.

В быту важно держать станцию подальше от детей и домашних животных. Они могут случайно повредить устройство или травмироваться, а кабели — стать причиной падения или спотыкания.

Время от времени станцию стоит осматривать: резкие запахи, нетипичный нагрев, изменение цвета корпуса или другие странные признаки могут свидетельствовать о проблеме. В таких случаях лучше прекратить пользование и обратиться в сервис.

Напомним, спрос на портативные электростанции в Украине резко вырос после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Всего за несколько дней продажи превысили показатели предыдущих месяцев, а отдельные модели раскупают в несколько раз быстрее, чем в прошлом году.

Также мы писали, что со временем павербанки могут заряжать медленнее и обеспечивать меньше циклов работы, что закономерно вызывает сомнения в их фактической емкости. Проверить состояние внешнего аккумулятора можно и в домашних условиях.