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Китайська компанія презентувала у РФ дрони, потужніші за "шахеди"

17 серпня 2023 12:29
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Валерія Пержун
редактор
Китайська компанія презентувала у РФ дрони, потужніші за "шахеди"
Іранський дрон Shahed-136. Ілюстративне фото: depositphotos/Lepasik
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Китайська компанія Cobtec представила свій дрон-камікадзе Sunflower 200 на російській виставці "Армія-2023". Цей безпілотник кращий за іранський дрон Shahed-136 за низкою характеристик.

Про це пише Мілітарний

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Що відомо про китайські дрони Sunflower 200

Як відомо, китайська компанія Cobtec, заснована 2004 року, спеціалізується на дослідженнях і виробництві оптичного обладнання. Однак уже у травні цього року на виставці у Мінську китайці представили свій дрон-камікадзе. 

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Плакат з виставки у Мінську

"Згідно з інформацією на стенді, китайський дрон за своєю аеродинамічною конфігурацією схеми з трикутним крилом є копією іранського Shahed-136", — пише ЗМІ. 

Тоді злітна маса БпЛА становила 180 кг, дальність польоту — 1500 км, а  максимальна швидкість польоту сягала 180 км/год.

Однак у вівторок, 15 серпня, на російській виставці команда Cobtec презентувала безпілотник Sunflower 200 вже з новими, покращеними характеристиками.

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Характеристики Sunflower 200

Нині стартова маса Sunflower 200 становить лише 175 кг проти відомих 240 кг Shahed-136. 

"Ця відмінність дозволяє китайському безпілотнику злітати вертикально, швидше за все, без використання твердопаливного прискорювача, який необхідний для оригінального Shahed", — пишуть ЗМІ.

До того ж тепер Sunflower-200 має дальність польоту 2000 кілометрів та розганяється до 220 км/год.

На виставці китайці також презентували модель пускової установки у вигляді невеликого причепа. В ньому може вміститись до 8 дронів.

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Пускова установка для дронів

Наразі невідомо, якими будуть темпи виробництва нових китайських дронів, а головне, скільки їх буде запропоновано Росії на цьому військово-технічному заході.

Нагадаємо, Китайські вчені заявили про прорив у розробці лазерної зброї.

Також нещодавно російські бомбардувальники помітили біля Шотландії.

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