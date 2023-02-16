Японці створили робота SPIDAR - він вміє літати і бігати

Робот SPIDAR

У Японії вчені Токійського університету успішно розробили гібридного робота. Він вміє ходити та літати і використовує для цього пропелери.

Про це стало відомо з акаунту дослідників на YouTube.

Робот SPIDAR

Дослідники назвали робота SPIDAR. Ця назва є абревіатурою на SPherIcally vectorable and Distributed rotors assisted Air-ground amphibious quadruped Robot, що означає "чотириногий робот-амфібія зі сферичними векторами та розподіленими роторами".

Робот оснащений акамуляторами, які дозволяють йому літати упродовж дев'яти хвилин або ж ходити 18 хвилин. SPIDAR важить 15 кг. Він має кілька кінцівок на кожну з яких встановлені пропелери. Завдяки цьому робот може створити регульовану тягу та рухатися.

"Попри те, що різними дослідницькими групами було розроблено кілька двоногих роботів "повітря-земля", наскільки нам відомо, це перший випадок створення гібридного чотириногого робота. Ми розробляємо таку нову платформу з кількома кінцівками не лише для мультимодального пересування, але й для розширення можливостей маніпулювання як на землі, так і в повітрі", — поділилися розробники.

Нагадаємо, наука та медицина не стоять на місці. Науковці з Каліфорнійського університету у Сан-Дієго зробили науковий прорив. Вони винайшли новий біоматеріал, який здатен лікувати пошкоджені тканини зсередини та відновлювати клітини.