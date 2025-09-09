MONATIK і DOROFEEVA випустили нову пісню If You know what I mean — кліп

MONATIK і DOROFEEVA. Фото: пресслужба

Артисти MONATIK і DOROFEEVA знову об'єдналися у запальний дует. Разом вони запрем'єрили нову пісню та відеокліп до неї "If You know what I mean".

Прем'єра колаборації відбулася на YouTube 9 вересня.

Реклама

Читайте також:

MONATIK і DOROFEEVA запрем'єрили нову пісню

Режисером нової відеороботи MONATIK і DOROFEEVA став Руслан Махов. Кліп виконаний у стилістиці мінімалістичного урбану з поєднанням експериментального танцю та театральних елементів. Для артистів танець знову виступає не лише частиною шоу, а й особливою мовою спілкування зі світом.

Зйомки кліпу проходили в Києві саме в день трагічного масованого обстрілу. Команді неодноразово доводилося переривати роботу та спускатися в укриття, очікуючи завершення тривоги. У підсумку знімальний процес затягнувся майже на 30 годин.

Особливу увагу привертають чорні кулі — символічні "бульбашки", які з'являються у кадрі. Вони відсилають до центральної локації легендарного кліпу "Глубоко", знятого сім років тому в The Bubble House. Крім того, у самій композиції можна почути інтонаційні перегуки з тим хітом, що додає відео ще більшої символічності та зв'язку з минулими роботами артистів.

Нагадаємо, у мережі з'явився перший трейлер фільму про гурт "Океан Ельзи", який вийде вже цієї осені.

А також Леся Нікітюк поскаржилася на шахраїв, які використовують її ім'я для афер.