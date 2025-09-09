Відео
MONATIK і Дорофєєва "розірвали" мережу новим спільним треком

9 вересня 2025 13:58
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
MONATIK і DOROFEEVA випустили нову пісню If You know what I mean — кліп
MONATIK і DOROFEEVA. Фото: пресслужба
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Артисти MONATIK і DOROFEEVA знову об'єдналися у запальний дует. Разом вони запрем'єрили нову пісню та відеокліп до неї "If You know what I mean". 

Прем'єра колаборації відбулася на YouTube 9 вересня.

MONATIK і DOROFEEVA запрем'єрили нову пісню

Режисером нової відеороботи MONATIK і DOROFEEVA став Руслан Махов. Кліп виконаний у стилістиці мінімалістичного урбану з поєднанням експериментального танцю та театральних елементів. Для артистів танець знову виступає не лише частиною шоу, а й особливою мовою спілкування зі світом.

Зйомки кліпу проходили в Києві саме в день трагічного масованого обстрілу. Команді неодноразово доводилося переривати роботу та спускатися в укриття, очікуючи завершення тривоги. У підсумку знімальний процес затягнувся майже на 30 годин.
Особливу увагу привертають чорні кулі — символічні "бульбашки", які з'являються у кадрі. Вони відсилають до центральної локації легендарного кліпу "Глубоко", знятого сім років тому в The Bubble House. Крім того, у самій композиції можна почути інтонаційні перегуки з тим хітом, що додає відео ще більшої символічності та зв'язку з минулими роботами артистів.

Нагадаємо, у мережі з'явився перший трейлер фільму про гурт "Океан Ельзи", який вийде вже цієї осені.

А також Леся Нікітюк поскаржилася на шахраїв, які використовують її ім'я для афер.

Надя Дорофєєва Дмитро Монатік українські зірки пісня кліп
13:58 MONATIK і Дорофєєва "розірвали" мережу новим спільним треком

13:58 MONATIK і Дорофєєва "розірвали" мережу новим спільним треком

13:57 У Непал жорстокі протести через соцмережі — владу евакуюють

13:54 Закордон у фургоні зі схованою — на Одещині перервали тур

13:51 В ЄС назвали терміни постачання 2 млн снарядів для України

Презентація Apple — де дивитися прем'єру iPhone 17 - 80x80

Презентація Apple — де дивитися прем'єру iPhone 17

13:43 У російському мегаполісі смердить хлором — відмазка влади

13:33 Удар по пенсіонерах в Яровій — поранено працівницю Укрпошти

13:27 Кабмін заборонив колишнім послам виїжджати за кордон

13:26 Українські бійці збили крилату ракету зі старої ЗУ-23-2 — відео

13:22 У Києві пройде фестиваль "Книжкова країна. Плодова" — графік

