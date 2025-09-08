Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Леся Нікітюк попередила про аферистів, які діють від її імені

Леся Нікітюк попередила про аферистів, які діють від її імені

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 15:47
Леся Нікітюк стала жертвою шахраїв — деталі
Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Українська акторка та телеведуча Леся Нікітюк стала жертвою шахраїв. Вони використали її ім'я заради власного збагачення.

Про їх схему зірка повідомила в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Нікітюк попередила про схему шахраїв

Нікітюк показала шанувальникам, як казино використовує її фото для реклами. Аферисти від її імені намагаються ошукати людей та переконати в тому, що вони можуть виграти великі суми, беручи участь в азартних іграх.

Ведучу неабияк розлютило таке нахабство. Вона підкреслила, що не має жодного відношення до казино та пригрозила аферистам судом.

"Казино, йдіть н*х*й, будь ласка. І не використовуйте мої відео для своїх ср*них реклам! Підете в суд – у мене юрист дивовижний! Я попередила! Друзі, бачите — кидайте скаргу!", — написала ведуча.

Леся Нікітюк попередила про аферистів, які діють від її імені - фото 1
Леся Нікітюк попередила фанів. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Українські прем'єри вересня, 3 фільми, які виходять у кіно.

Культові фільми жахів, які варто переглянути.

Цікаві мінісеріали трилерів з непередбаченою кінцівкою.

Цимбалюк показав тату й похизувався оголеним торсом.

Серіали Netflix, на які ми чекаємо восени 2025 року.

соцмережі Леся Нікітюк шахрайство казино українські зірки
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації