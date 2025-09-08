Леся Нікітюк стала жертвою шахраїв — деталі

Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Українська акторка та телеведуча Леся Нікітюк стала жертвою шахраїв. Вони використали її ім'я заради власного збагачення.

Про їх схему зірка повідомила в Instagram.

Нікітюк попередила про схему шахраїв

Нікітюк показала шанувальникам, як казино використовує її фото для реклами. Аферисти від її імені намагаються ошукати людей та переконати в тому, що вони можуть виграти великі суми, беручи участь в азартних іграх.

Ведучу неабияк розлютило таке нахабство. Вона підкреслила, що не має жодного відношення до казино та пригрозила аферистам судом.

"Казино, йдіть н*х*й, будь ласка. І не використовуйте мої відео для своїх ср*них реклам! Підете в суд – у мене юрист дивовижний! Я попередила! Друзі, бачите — кидайте скаргу!", — написала ведуча.

Леся Нікітюк попередила фанів. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

