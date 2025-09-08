Леся Нікітюк стала жертвою шахраїв — деталі

Леся Нікітюк попередила про аферистів, які діють від її імені
Українська акторка та телеведуча Леся Нікітюк стала жертвою шахраїв. Вони використали її ім'я заради власного збагачення.
Про їх схему зірка повідомила в Instagram.
Нікітюк попередила про схему шахраїв
Нікітюк показала шанувальникам, як казино використовує її фото для реклами. Аферисти від її імені намагаються ошукати людей та переконати в тому, що вони можуть виграти великі суми, беручи участь в азартних іграх.
Ведучу неабияк розлютило таке нахабство. Вона підкреслила, що не має жодного відношення до казино та пригрозила аферистам судом.
"Казино, йдіть н*х*й, будь ласка. І не використовуйте мої відео для своїх ср*них реклам! Підете в суд – у мене юрист дивовижний! Я попередила! Друзі, бачите — кидайте скаргу!", — написала ведуча.
Українські прем'єри вересня, 3 фільми, які виходять у кіно.
Культові фільми жахів, які варто переглянути.
Цікаві мінісеріали трилерів з непередбаченою кінцівкою.
Цимбалюк показав тату й похизувався оголеним торсом.
Серіали Netflix, на які ми чекаємо восени 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!