Никитюк предупредила об аферистах, которые действуют от ее имени

Никитюк предупредила об аферистах, которые действуют от ее имени

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 15:47
Леся Никитюк стала жертвой мошенников - детали
Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская актриса и телеведущая Леся Никитюк стала жертвой мошенников. Они использовали ее имя ради собственного обогащения.

Об их схеме звезда сообщила в Instagram.

Читайте также:

Никитюк предупредила о схеме мошенников

Никитюк показала поклонникам, как казино использует ее фото для рекламы. Аферисты от ее имени пытаются обмануть людей и убедить в том, что они могут выиграть крупные суммы, участвуя в азартных играх.

Ведущую изрядно разозлила такая наглость. Она подчеркнула, что не имеет никакого отношения к казино и пригрозила аферистам судом.

"Казино, идите н*х*й, пожалуйста. И не используйте мои видео для своих ср*ных реклам! Пойдете в суд - у меня юрист изумительный! Я предупредила! Друзья, видите — бросайте жалобу!", — написала ведущая.

Леся Нікітюк попередила про аферистів, які діють від її імені - фото 1
Леся Никитюк предупредила фанов. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

соцсети Леся Никитюк мошенничество казино украинские звезды
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
