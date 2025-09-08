Леся Никитюк стала жертвой мошенников - детали

Никитюк предупредила об аферистах, которые действуют от ее имени
Украинская актриса и телеведущая Леся Никитюк стала жертвой мошенников. Они использовали ее имя ради собственного обогащения.
Об их схеме звезда сообщила в Instagram.
Никитюк предупредила о схеме мошенников
Никитюк показала поклонникам, как казино использует ее фото для рекламы. Аферисты от ее имени пытаются обмануть людей и убедить в том, что они могут выиграть крупные суммы, участвуя в азартных играх.
Ведущую изрядно разозлила такая наглость. Она подчеркнула, что не имеет никакого отношения к казино и пригрозила аферистам судом.
"Казино, идите н*х*й, пожалуйста. И не используйте мои видео для своих ср*ных реклам! Пойдете в суд - у меня юрист изумительный! Я предупредила! Друзья, видите — бросайте жалобу!", — написала ведущая.
