Тарас Цимбалюк похвастался спортивным телом и прессом - фото

Цимбалюк показал тату и похвастался обнаженным торсом
Известный украинский актер и герой нового сезона романтического реалити "Холостяк" Тарас Цимбалюк похвастался подтянутым и спортивным телом. Звезда также показал свою новую татуировку.
Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.
Спортивное тело Цимбалюка
Актер сделал селфи в зеркале без футболки и показал новую татуировку. У звезды "Женского доктора" подтянутое тело, рельефные руки и сухой пресс.
Этой осенью за его сердце будут бороться десятки женщин в новом сезоне романтического реалити "Холостяк".
Актер сделал надпись на груди: "Добро" со звездой. Цимбалюк не раскрыл, несет ли татуировка какое-то символическое значение для него.
