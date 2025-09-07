Видео
Главная Кино Цимбалюк показал тату и похвастался обнаженным торсом

Цимбалюк показал тату и похвастался обнаженным торсом

Дата публикации 7 сентября 2025 10:32
Тарас Цимбалюк похвастался спортивным телом и прессом - фото
Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Известный украинский актер и герой нового сезона романтического реалити "Холостяк" Тарас Цимбалюк похвастался подтянутым и спортивным телом. Звезда также показал свою новую татуировку.

Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.

Читайте также:

Спортивное тело Цимбалюка

Актер сделал селфи в зеркале без футболки и показал новую татуировку. У звезды "Женского доктора" подтянутое тело, рельефные руки и сухой пресс.

Этой осенью за его сердце будут бороться десятки женщин в новом сезоне романтического реалити "Холостяк".

Актер сделал надпись на груди: "Добро" со звездой. Цимбалюк не раскрыл, несет ли татуировка какое-то символическое значение для него.

None - фото 1
Пресс Тараса Цимбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/
None - фото 2
Татуировка Тараса Цымбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Интересные мини-сериалы триллеров с непредсказуемой концовкой.

Этой осенью выйдет новый украинский сериал о медиках.

HBO вернул в "Гарри Поттер" одного из профессоров Хогвартса.

Paramount подтвердила работу над экранизацией компьютерной игры Call of Duty.

Сериалы Netflix, которые мы ждем осенью 2025 года.

спорт Тарас Цымбалюк Тату украинские звезды соцсети
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
