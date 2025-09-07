Тарас Цимбалюк похвастался спортивным телом и прессом - фото

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Известный украинский актер и герой нового сезона романтического реалити "Холостяк" Тарас Цимбалюк похвастался подтянутым и спортивным телом. Звезда также показал свою новую татуировку.

Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.

Спортивное тело Цимбалюка

Актер сделал селфи в зеркале без футболки и показал новую татуировку. У звезды "Женского доктора" подтянутое тело, рельефные руки и сухой пресс.

Этой осенью за его сердце будут бороться десятки женщин в новом сезоне романтического реалити "Холостяк".

Актер сделал надпись на груди: "Добро" со звездой. Цимбалюк не раскрыл, несет ли татуировка какое-то символическое значение для него.

Пресс Тараса Цимбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Татуировка Тараса Цымбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

