Тарас Цимбалюк похизувався спортивним тілом і пресом — фото

Цимбалюк показав тату й похизувався оголеним торсом
Відомий український актор та герой нового сезону романтичного реаліті "Холостяк" Тарас Цимбалюк похизувався підтягнутим та спортивним тілом. Зірка також показав своє нове татуювання.
Відповідне фото він опублікував в Instagram.
Спортивне тіло Цимбалюка
Актор зробив селфі в дзеркалі без футболки та показав нове татуювання. В зірки "Жіночого лікар" підтягнуте тіло, рельєфні руки та сухий прес.
Цієї осені за його серце будуть боротись десятки жінок у новому сезоні романтичного реаліті "Холостяк".
Актор зробив напис на грудях: "Добро" із зіркою. Цимбалюк не розкрив, чи несе татуювання якесь символічне значення для нього.
