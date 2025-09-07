Відео
Цимбалюк показав тату й похизувався оголеним торсом

Цимбалюк показав тату й похизувався оголеним торсом

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 10:32
Тарас Цимбалюк похизувався спортивним тілом і пресом — фото
Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Відомий український актор та герой нового сезону романтичного реаліті "Холостяк" Тарас Цимбалюк похизувався підтягнутим та спортивним тілом. Зірка також показав своє нове татуювання.

Відповідне фото він опублікував в Instagram.

Читайте також:

Спортивне тіло Цимбалюка

Актор зробив селфі в дзеркалі без футболки та показав нове татуювання. В зірки "Жіночого лікар" підтягнуте тіло, рельєфні руки та сухий прес.

Цієї осені за його серце будуть боротись десятки жінок у новому сезоні романтичного реаліті "Холостяк".

Актор зробив напис на грудях: "Добро" із зіркою. Цимбалюк не розкрив, чи несе татуювання якесь символічне значення для нього.

None - фото 1
Прес Тараса Цимбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/
None - фото 2
Татуювання Тараса Цимбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Цікаві мінісеріали трилерів з непередбаченою кінцівкою

Цієї осені вийде новий український серіал про медиків.

HBO повернув у "Гаррі Поттер" одного з професорів Гоґвортсу.

Paramount підтвердила роботу над екранізацією комп'ютерної гри Call of Duty.

Серіали Netflix, на які ми чекаємо восени 2025 року.

спорт Тарас Цимбалюк Тату українські зірки соцмережі
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
