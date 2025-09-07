Тарас Цимбалюк похизувався спортивним тілом і пресом — фото

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Відомий український актор та герой нового сезону романтичного реаліті "Холостяк" Тарас Цимбалюк похизувався підтягнутим та спортивним тілом. Зірка також показав своє нове татуювання.

Відповідне фото він опублікував в Instagram.

Спортивне тіло Цимбалюка

Актор зробив селфі в дзеркалі без футболки та показав нове татуювання. В зірки "Жіночого лікар" підтягнуте тіло, рельєфні руки та сухий прес.

Цієї осені за його серце будуть боротись десятки жінок у новому сезоні романтичного реаліті "Холостяк".

Актор зробив напис на грудях: "Добро" із зіркою. Цимбалюк не розкрив, чи несе татуювання якесь символічне значення для нього.

Прес Тараса Цимбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Татуювання Тараса Цимбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

