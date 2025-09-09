Видео
MONATIK и Дорофеева "разорвали" сеть новым совместным треком

9 сентября 2025 13:58
MONATIK и DOROFEEVA выпустили новую песню If You know what I mean - клип
MONATIK и DOROFEEVA. Фото: пресс-служба
Артисты MONATIK и DOROFEEVA снова объединились в зажигательный дуэт. Вместе они запремьерили новую песню и видеоклип к ней "If You know what I mean ".

Премьера коллаборации состоялась на YouTube 9 сентября.

MONATIK и DOROFEEVA запремьерили новую песню

Режиссером новой видеоработы MONATIK и DOROFEEVA стал Руслан Махов. Клип выполнен в стилистике минималистичного урбана с сочетанием экспериментального танца и театральных элементов. Для артистов танец снова выступает не только частью шоу, но и особым языком общения с миром.

Съемки клипа проходили в Киеве именно в день трагического массированного обстрела. Команде неоднократно приходилось прерывать работу и спускаться в укрытие, ожидая завершения тревоги. В итоге съемочный процесс затянулся почти на 30 часов.
Особое внимание привлекают черные шары - символические "пузыри", которые появляются в кадре. Они отсылают к центральной локации легендарного клипа "Глубоко", снятого семь лет назад в The Bubble House. Кроме того, в самой композиции можно услышать интонационные переклики с тем хитом, что придает видео еще большей символичности и связи с прошлыми работами артистов.

Напомним, в сети появился первый трейлер фильма о группе "Океан Эльзы", который выйдет уже этой осенью.

А также Леся Никитюк пожаловалась на мошенников, которые используют ее имя для афер.

Надя Дорофеева Дмитрий Монатик украинские звезды песня клип
