MONATIK и DOROFEEVA выпустили новую песню If You know what I mean - клип

MONATIK и DOROFEEVA. Фото: пресс-служба

Артисты MONATIK и DOROFEEVA снова объединились в зажигательный дуэт. Вместе они запремьерили новую песню и видеоклип к ней "If You know what I mean ".

Премьера коллаборации состоялась на YouTube 9 сентября.

MONATIK и DOROFEEVA запремьерили новую песню

Режиссером новой видеоработы MONATIK и DOROFEEVA стал Руслан Махов. Клип выполнен в стилистике минималистичного урбана с сочетанием экспериментального танца и театральных элементов. Для артистов танец снова выступает не только частью шоу, но и особым языком общения с миром.

Съемки клипа проходили в Киеве именно в день трагического массированного обстрела. Команде неоднократно приходилось прерывать работу и спускаться в укрытие, ожидая завершения тревоги. В итоге съемочный процесс затянулся почти на 30 часов.

Особое внимание привлекают черные шары - символические "пузыри", которые появляются в кадре. Они отсылают к центральной локации легендарного клипа "Глубоко", снятого семь лет назад в The Bubble House. Кроме того, в самой композиции можно услышать интонационные переклики с тем хитом, что придает видео еще большей символичности и связи с прошлыми работами артистов.

