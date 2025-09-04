Відео
MONATIK опублікував трейлер свого четвертого сольного альбому

4 вересня 2025 13:31
Анастасія Постоєнко - Редактор
MONATIK оприлюднив трейлер до нового альбому Вічно танцююча людина
Обкладинка альбому
Анастасія Постоєнко - Редактор

Відомі українські виконавці та солісти музичних гуртів: DOROFEEVA, KOLA, DANTES, Олексій Дурнєв, Аліна Паш, OTOY, ROXOLANA, Phil It та KAZKA з'являться у музичному анонсі до альбому "Вічно танцююча людина" від MONATIK.

Популярний український артист та музикант MONATIK, який вже цьогоріч  запустив серію концертів IV у Києві на підтримку четвертого сольного альбому "Вічно танцююча людина", опублікував й музичний трейлер.

У трейлері співак анонсував співпрацю з артистами для створення музичних композицій на майбутній платівці. Серед музичних дуетів MONATIK в альбомі з'являться: DOROFEEVA, KOLA, DANTES, Олексій Дурнєв, Аліна Паш, OTOY, ROXOLANA, Phil It та KAZKA.

"Моє ставлення до релізу альбому "Вічно танцююча людина" — особливе. Я працював над ним 6 років, почав ще у далекому 2019-му. Саме тому він вийшов доволі різноманітним, пронизаним абсолютно різними емоціями та внутрішніми метаморфозами. І оскільки я розпочав роботу над ним ще до повномасштабного російського вторгнення, в альбомі оселився ефект телепорту, If you know what I mean. Разом із командою ми хотіли підійти до презентації платівки так, як любимо найбільше — концептуально і з душею. Коли дизайнер презентує нову колекцію — він знімає ролик. Коли режисер готує фільм — інтригує трейлером. А я сьогодні запрошую Вас у подорож "В.Т.Л." і показую музичний трейлер альбому", — поділився MONATIK.

null
Співак Дмитро Монатік

Дмитро Монатік пояснив, чому обрав конкретних людей для співпраці. Мовляв, це його особисте надихаюче ком'юніті та подякував їм за підтримку та співпрацю. 

Варто зазначити, що цього року MONATIK відкриває свою платівку чотирма частинами. Весь цей час триває передзамовлення альбому "Вічно танцююча людина". Четверта частина, яка об’єднає весь альбом, виходить 9 вересня.

