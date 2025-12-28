Троє працівників ТЦК скоїли напад на велосипедиста — що вирішив суд

Працівники ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

У селі Іваннє Дубенського району Рівненщини 21 лютого поточного року троє військовослужбовців ТЦК та СП побили військовозобов'язаного. Двом нападникам уже обрали покарання.

Про це йдеться у вироку, який Радивилівський районний суд Рівненської області ухвалив 22 грудня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, побачивши велосипедиста, військові атакували його сльозогінним газом, після чого побили руками, силоміць помістили до службового автомобіля Volkswagen Transporter і доставили до військкомату. Потерпілий зазнав легких травм.

Рішення суду

Двоє з військовослужбовців повністю визнали свою провину, розкаялися та відшкодували потерпілому шкоду: і матеріальну, і моральну. Постраждалий заявив, що претензій до них не має. Представника ТЦК, який не лише позбавив цивільного волі, а й катував його, засудили до чотирьох років ув'язнення, але замінили покарання на півтора року випробувального терміну. Іншому військовому, який не брав участі в катуваннях, призначили рік іспитового строку.

Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення судового рішення можна оскаржити, подавши апеляцію. Матеріали щодо третього причетного до побиття розглянуть окремо.

Нагадаємо, у Черкасах четверо людей скоїли напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Кожного з порушників засудили до двох років випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині чоловік підробив документи про інвалідність, тому що хотів отримати відстрочку. Його оштрафували.