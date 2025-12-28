Відео
Головна ТЦК Працівники ТЦК побили чоловіка — як їх покарав суд

Працівники ТЦК побили чоловіка — як їх покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 01:03
Троє працівників ТЦК скоїли напад на велосипедиста — що вирішив суд
Працівники ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

У селі Іваннє Дубенського району Рівненщини 21 лютого поточного року троє військовослужбовців ТЦК та СП побили військовозобов'язаного. Двом нападникам уже обрали покарання.

Про це йдеться у вироку, який Радивилівський районний суд Рівненської області ухвалив 22 грудня.

Читайте також:

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, побачивши велосипедиста, військові атакували його сльозогінним газом, після чого побили руками, силоміць помістили до службового автомобіля Volkswagen Transporter і доставили до військкомату. Потерпілий зазнав легких травм. 

Рішення суду 

Двоє з військовослужбовців повністю визнали свою провину, розкаялися та відшкодували потерпілому шкоду: і матеріальну, і моральну. Постраждалий заявив, що претензій до них не має. Представника ТЦК, який не лише позбавив цивільного волі, а й катував його, засудили до чотирьох років ув'язнення, але замінили покарання на півтора року випробувального терміну. Іншому військовому, який не брав участі в катуваннях, призначили рік іспитового строку.

Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення судового рішення можна оскаржити, подавши апеляцію. Матеріали щодо третього причетного до побиття розглянуть окремо.

Нагадаємо, у Черкасах четверо людей скоїли напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Кожного з порушників засудили до двох років випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині чоловік підробив документи про інвалідність, тому що хотів отримати відстрочку. Його оштрафували.

суд побиття мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
