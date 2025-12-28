Трое работников ТЦК совершили нападение на велосипедиста — что решил суд

Работники ТЦК и СП с военнообязанным. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

В селе Иванье Дубенского района Ровенской области 21 февраля текущего года трое военнослужащих ТЦК и СП избили военнообязанного. Двум нападавшим уже избрали наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Радивиловский районный суд Ровенской области принял 22 декабря.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, увидев велосипедиста, военные атаковали его слезоточивым газом, после чего избили руками, силой поместили в служебный автомобиль Volkswagen Transporter и доставили в военкомат. Пострадавший получил легкие травмы.

Решение суда

Двое из военнослужащих полностью признали свою вину, раскаялись и возместили потерпевшему ущерб: и материальный, и моральный. Пострадавший заявил, что претензий к ним не имеет. Представителя ТЦК, который не только лишил гражданского свободы, но и пытал его, приговорили к четырем годам заключения, но заменили наказание на полтора года испытательного срока. Другому военному, который не участвовал в пытках, назначили год испытательного срока.

Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения судебного решения можно обжаловать, подав апелляцию. Материалы по третьему причастному к избиению рассмотрят отдельно.

Напомним, в Черкассах четверо людей совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП. Каждого из нарушителей приговорили к двум годам испытательного срока.

Также мы сообщали, что на Полтавщине мужчина подделал документы об инвалидности, потому что хотел получить отсрочку. Его оштрафовали.