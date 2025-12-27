Видео
Группа людей избила работников ТЦК — приговор суда

Группа людей избила работников ТЦК — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 01:03
Четыре человека избили работников ТЦК — как суд наказал нападавших
Военнообязанный с представителями ТЦК и СП. Фото иллюстративное: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Черкассах четыре человека совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП, когда те осуществляли мобилизационные мероприятия. Всех нарушителей привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Приднепровский районный суд города Черкассы принял 9 октября.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, вечером 26 мая текущего года представители военкомата вместе с участковым офицером полиции на улице Рождественской проверяли военно-учетные документы у мужчины. Четверо фигурантов умышленно препятствовали деятельности работников ТЦК. Трое из них нанесли военнослужащим удары кулаками, ногой и ладонью в разные части тела, а четвертая подстрекала нападавших. Пострадавшие почувствовали боль, но травм не получили.

Решение суда

Обвиняемые признали свою вину и раскаялись. Каждому из них суд назначил пять лет заключения, но заменил это наказание на два года испытательного срока. На данный момент приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, на Полтавщине мужчина проигнорировал повестку, потому что "не был готов держать оружие и не хотел умирать". Его приговорили к лишению свободы.

Также мы сообщали, что житель Сумщины называл работников ТЦК уклонистами и сообщал, где они проводят мобилизационные мероприятия. За совершенное он в течение года будет находиться на испытательном сроке.

суд избиение мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
