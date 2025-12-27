Відео
Головна ТЦК Група людей побила працівників ТЦК — вирок суду

Група людей побила працівників ТЦК — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 01:03
Четверо людей побили працівників ТЦК — як суд покарав нападників
Військовозобов'язаний із представниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: ЛОТЦК и СП/Facebook

У Черкасах четверо людей скоїли напад на військовослужбовців ТЦК та СП, коли ті здійснювали мобілізаційні заходи. Усіх порушників притягнули до кримінальної відповідальності. 

Про це йдеться у вироку, який Придніпровський районний суд міста Черкаси ухвалив 9 жовтня.

Читайте також:

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, увечері 26 травня поточного року представники військкомату разом із дільничним офіцером поліції на вулиці Різдвяній перевіряли військово-облікові документи в чоловіка. Четверо фігурантів умисно перешкоджали діяльності працівників ТЦК. Троє з них завдали військовослужбовцям ударів кулаками, ногою й долонею в різні частині тіла, а четверта підбурювала нападників. Потерпілі відчули біль, але травм не зазнали. 

Рішення суду 

Обвинувачені визнали свою провину й розкаялися. Кожному з них суд призначив п'ять років ув'язнення, але замінив це покарання на два роки випробувального терміну. Наразі вирок уже набув законної сили.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік проігнорував повістку, бо "не був готовий тримати зброю та не хотів помирати". Його засудили до позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що житель Сумщини називав працівників ТЦК ухилянтами та повідомляв, де вони проводять мобілізаційні заходи. За вчинене він упродовж року перебуватиме на іспитовому терміні.

суд побиття мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
