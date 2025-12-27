Четверо людей побили працівників ТЦК — як суд покарав нападників

Військовозобов'язаний із представниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: ЛОТЦК и СП/Facebook

У Черкасах четверо людей скоїли напад на військовослужбовців ТЦК та СП, коли ті здійснювали мобілізаційні заходи. Усіх порушників притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Придніпровський районний суд міста Черкаси ухвалив 9 жовтня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, увечері 26 травня поточного року представники військкомату разом із дільничним офіцером поліції на вулиці Різдвяній перевіряли військово-облікові документи в чоловіка. Четверо фігурантів умисно перешкоджали діяльності працівників ТЦК. Троє з них завдали військовослужбовцям ударів кулаками, ногою й долонею в різні частині тіла, а четверта підбурювала нападників. Потерпілі відчули біль, але травм не зазнали.

Рішення суду

Обвинувачені визнали свою провину й розкаялися. Кожному з них суд призначив п'ять років ув'язнення, але замінив це покарання на два роки випробувального терміну. Наразі вирок уже набув законної сили.

