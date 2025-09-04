Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Шоу-бизнес arrow MONATIK опубликовал трейлер своего четвертого сольного альбома arrow

MONATIK опубликовал трейлер своего четвертого сольного альбома

4 сентября 2025 13:31
Анастасия Постоенко - Редактор
MONATIK обнародовал трейлер к новому альбому Вечно танцующий человек
Обложка альбома
Анастасия Постоенко - Редактор

Известные украинские исполнители и солисты музыкальных групп: DOROFEEVA, KOLA, DANTES, Алексей Дурнев, Алина Паш, OTOY, ROXOLANA, Phil It и KAZKA появятся в музыкальном анонсе к альбому "Вічно танцююча людина" от MONATIK.

Популярный украинский артист и музыкант MONATIK, который уже в этом году запустил серию концертов IV в Киеве в поддержку четвертого сольного альбома "Вічно танцююча людина", опубликовал и музыкальный трейлер.

Реклама
Читайте также:

В трейлере певец анонсировал сотрудничество с артистами для создания музыкальных композиций на будущей пластинке. Среди музыкальных дуэтов MONATIK в альбоме появятся: DOROFEEVA, KOLA, DANTES, Алексей Дурнев, Алина Паш, OTOY, ROXOLANA, Phil It и KAZKA.

"Мое отношение к релизу альбома "Вічно танцююча людина" — особое. Я работал над ним 6 лет, начал еще в далеком 2019-м. Именно поэтому он получился довольно разнообразным, пронизанным совершенно разными эмоциями и внутренними метаморфозами. И поскольку я начал работу над ним еще до полномасштабного российского вторжения, в альбоме поселился эффект телепорта, If you know what I mean. Вместе с командой мы хотели подойти к презентации пластинки так, как любим больше всего - концептуально и с душой. Когда дизайнер презентует новую коллекцию — он снимает ролик. Когда режиссер готовит фильм — интригует трейлером. А я сегодня приглашаю Вас в путешествие "В.Т.Л." и показываю музыкальный трейлер альбома", — поделился MONATIK.

null
Певец Дмитрий Монатик

Дмитрий Монатик объяснил, почему выбрал конкретных людей для сотрудничества. Мол, это его личное вдохновляющее комьюнити и поблагодарил их за поддержку и сотрудничество.

Стоит отметить, что в этом году MONATIK открывает свою пластинку четырьмя частями. Все это время продолжается предзаказ альбома "Вечно танцующий человек". Четвертая часть, которая объединит весь альбом, выходит 9 сентября.

Дмитрий Монатик клипы певец звезды Монатик
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:42 Ермак и Умеров встретились с партнерами — что должны сделать

13:31 MONATIK опубликовал трейлер своего четвертого сольного альбома

13:28 Уиткофф покинул встречу "Коалиции желающих" — что случилось

13:23 Зеленский сделал заявление о гарантиях безопасности

13:16 Квартира с видом на Одесский оперный театр — цена аренды

Подоляк ответил, когда мужчинам разрешат выезд за границу - 80x80

Подоляк ответил, когда мужчинам разрешат выезд за границу

13:16 Экс-министр сделал тревожное заявление об отопительном сезоне

13:16 Падение фуникулера в Лиссабоне — количество погибших увеличилось

Text

13:13 Лидеры Коалиции желающих поговорят с Трампом — эфир День.LIVE

13:06 Испорченные впечатления — какие подарки не стоит вручать

13:03 Лето не отступит — чего ждать от погоды во Львове завтра

13:42 Ермак и Умеров встретились с партнерами — что должны сделать

13:31 MONATIK опубликовал трейлер своего четвертого сольного альбома

13:28 Уиткофф покинул встречу "Коалиции желающих" — что случилось

13:23 Зеленский сделал заявление о гарантиях безопасности

13:16 Квартира с видом на Одесский оперный театр — цена аренды

Подоляк ответил, когда мужчинам разрешат выезд за границу - 80x80

Подоляк ответил, когда мужчинам разрешат выезд за границу

13:16 Экс-министр сделал тревожное заявление об отопительном сезоне

13:16 Падение фуникулера в Лиссабоне — количество погибших увеличилось

13:06 Испорченные впечатления — какие подарки не стоит вручать

13:03 Лето не отступит — чего ждать от погоды во Львове завтра

13:01 На Харьковщине взорвалось неизвестное устройство — есть погибшие

06:33 Бархатный сезон в Одессе — сколько стоит отдых в Одессе

3 сентября

22:33 Артишоки вместо яблок — что выращивают на юге Украины

2 сентября

08:20 Что одесситы желают в день рождения города

06:33 Когда на самом деле день рождения Одессы — 2 сентября или 19 мая

1 сентября

19:43 День города во время войны — что думают одесситы про праздник

29 августа

22:33 Борщевой набор под угрозой — что будет с ценами зимой

19:43 Курортный сезон — как одесситы провели нынешнее лето

28 августа

22:33 Урожайность меньше, чем год назад — будут ли украинцы с овощами

19:43 Окончание войны в Украине через полгода — верят ли одесситы

10:21 COVID-19 наступает — какая реальная ситуация в Одессе сегодня

Text

13:13 Лидеры Коалиции желающих поговорят с Трампом — эфир День.LIVE

Text

11:05 Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи

Text

08:00 В Париже состоится встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

3 сентября
Text

19:08 Новые реалии войны и готов ли к ним Киев — эфир Київський час

Text

18:14 Отправка западных войск в Украину — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк прекратил сотрудничество — что будет с деньгами

30 августа 2025

19:08 Львовяне предположили, почему убили Андрея Парубия — видео

2 сентября 2025

06:01 В Ощадбанке советуют забрать вклады до 30 сентября — кто в списке

23 августа 2025

11:00 Украинцам согласовали важные выплаты — кто получит помощь

24 августа 2025

03:01 Десерт "Италия" за 5 минут — без выпечки с ароматом лимона

3 сентября 2025

06:10 Украинцам повысят пенсии на 2 тыс. грн — кто получит больше

22 августа 2025

15:00 Соус на зиму "Сладкий чили" — от его вкуса все в восторге

04:30 Чем грозит статус "в розыске" и как его снять — совет адвоката

31 августа 2025

11:50 Деньги на день рождения — какую сумму дарить в 2025 году

30 августа 2025

19:15 Ввоз подарков из-за границы — почему лучше выбросить упаковку

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации