MONATIK обнародовал трейлер к новому альбому Вечно танцующий человек

Известные украинские исполнители и солисты музыкальных групп: DOROFEEVA, KOLA, DANTES, Алексей Дурнев, Алина Паш, OTOY, ROXOLANA, Phil It и KAZKA появятся в музыкальном анонсе к альбому "Вічно танцююча людина" от MONATIK.

Популярный украинский артист и музыкант MONATIK, который уже в этом году запустил серию концертов IV в Киеве в поддержку четвертого сольного альбома "Вічно танцююча людина", опубликовал и музыкальный трейлер.

В трейлере певец анонсировал сотрудничество с артистами для создания музыкальных композиций на будущей пластинке. Среди музыкальных дуэтов MONATIK в альбоме появятся: DOROFEEVA, KOLA, DANTES, Алексей Дурнев, Алина Паш, OTOY, ROXOLANA, Phil It и KAZKA.

"Мое отношение к релизу альбома "Вічно танцююча людина" — особое. Я работал над ним 6 лет, начал еще в далеком 2019-м. Именно поэтому он получился довольно разнообразным, пронизанным совершенно разными эмоциями и внутренними метаморфозами. И поскольку я начал работу над ним еще до полномасштабного российского вторжения, в альбоме поселился эффект телепорта, If you know what I mean. Вместе с командой мы хотели подойти к презентации пластинки так, как любим больше всего - концептуально и с душой. Когда дизайнер презентует новую коллекцию — он снимает ролик. Когда режиссер готовит фильм — интригует трейлером. А я сегодня приглашаю Вас в путешествие "В.Т.Л." и показываю музыкальный трейлер альбома", — поделился MONATIK.

Дмитрий Монатик объяснил, почему выбрал конкретных людей для сотрудничества. Мол, это его личное вдохновляющее комьюнити и поблагодарил их за поддержку и сотрудничество.

Стоит отметить, что в этом году MONATIK открывает свою пластинку четырьмя частями. Все это время продолжается предзаказ альбома "Вечно танцующий человек". Четвертая часть, которая объединит весь альбом, выходит 9 сентября.