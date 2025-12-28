Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка У війську бракує програмістів — нова вакансія в "Азов"

У війську бракує програмістів — нова вакансія в "Азов"

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує фахівцям із програмування
Чоловік працює за комп'ютером. Фото ілюстративне: shutterstock.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи фахівців у галузі програмування. Працювати доведеться не лише із програмами, а й із вибухівками та боєприпасами. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 25 грудня.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає фахівців у галузі програмування
Скриншот вакансії з Work.ua 

Обов'язки фахівця із програмування 

Фахівець із програмування має програмувати мікроконтролери, зокрема Arduino, STM32, прошивати мікроконтролери та паяти електронні схеми. Працювати потрібно на С++ або аналогічних мовах програмування. Серед інших обов'язків робота з вибухонебезпечними, легкозаймистими й токсичними речовинами, ручними та електроінструментами, мінами та іншими видами боєприпасів.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які мають середню вищу або спеціальну освіту й раніше працювали у відповідній галузі. Від претендентів очікують готовності працювати по всій території України, зокрема в зоні активних бойових дій, постійно вчитися й розвиватися.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення — 27–127 тисяч гривень. За кожен день роботи в зоні активних бойових дій обіцяють 3 300 гривень доплати. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, у війську бракує старших навідників мінометів. Обійняти таку посаду можуть люди, які вміють працювати з мінометами.

Також до лав "Азова" запрошують бойових медиків. Претендувати на таку роботу можуть ті, хто має задовільну фізичну форму й досвід роботи з пораненими.

робота армія бригада "Азов" Програмісти вакансії 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації