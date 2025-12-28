Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує фахівцям із програмування

Чоловік працює за комп'ютером. Фото ілюстративне: shutterstock.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи фахівців у галузі програмування. Працювати доведеться не лише із програмами, а й із вибухівками та боєприпасами.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 25 грудня.

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки фахівця із програмування

Фахівець із програмування має програмувати мікроконтролери, зокрема Arduino, STM32, прошивати мікроконтролери та паяти електронні схеми. Працювати потрібно на С++ або аналогічних мовах програмування. Серед інших обов'язків робота з вибухонебезпечними, легкозаймистими й токсичними речовинами, ручними та електроінструментами, мінами та іншими видами боєприпасів.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які мають середню вищу або спеціальну освіту й раніше працювали у відповідній галузі. Від претендентів очікують готовності працювати по всій території України, зокрема в зоні активних бойових дій, постійно вчитися й розвиватися.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення — 27–127 тисяч гривень. За кожен день роботи в зоні активних бойових дій обіцяють 3 300 гривень доплати. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, у війську бракує старших навідників мінометів. Обійняти таку посаду можуть люди, які вміють працювати з мінометами.

Також до лав "Азова" запрошують бойових медиків. Претендувати на таку роботу можуть ті, хто має задовільну фізичну форму й досвід роботи з пораненими.