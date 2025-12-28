Видео
Главная Военная экономика В армии не хватает программистов — новая вакансия в "Азов"

В армии не хватает программистов — новая вакансия в "Азов"

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает специалистам по программированию
Мужчина работает за компьютером. Фото иллюстративное: shutterstock.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалистов в области программирования. Работать придется не только с программами, но и со взрывчаткой и боеприпасами.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 25 декабря.

Читайте также:
"Азов" ищет специалистов в области программирования
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности специалиста по программированию

Специалист по программированию должен программировать микроконтроллеры, в частности Arduino, STM32, прошивать микроконтроллеры и паять электронные схемы. Работать нужно на С++ или аналогичных языках программирования. Среди других обязанностей работа с взрывоопасными, легковоспламеняющимися и токсичными веществами, ручными и электроинструментами, минами и другими видами боеприпасов.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте до 50 лет, которые имеют среднее высшее или специальное образование и ранее работали в соответствующей отрасли. От претендентов ожидают готовности работать по всей территории Украины, в том числе в зоне активных боевых действий, постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение — 27–127 тысяч гривен. За каждый день работы в зоне активных боевых действий обещают 3 300 гривен доплаты. На должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в войске не хватает старших наводчиков минометов. Занять такую должность могут люди, которые умеют работать с минометами.

Также в ряды "Азова" приглашают боевых медиков. Претендовать на такую работу могут те, кто имеет удовлетворительную физическую форму и опыт работы с ранеными.

работа армия бригада "Азов" Программисты вакансии 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
