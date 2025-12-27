Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает старшим наводчикам миномета

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с минометами. Речь идет о старших наводчиках миномета.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 26 декабря.

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности старшего наводчика миномета

Старший наводчик должен выполнять боевые задачи с применением миномета, корректировать стрельбу, помогать в обучении номеров обслуги, взаимодействовать с командиром взвода. Также такой специалист должен поддерживать и обслуживать огневое оружие и спецоборудование.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают дисциплинированных и ответственных людей в возрасте от 18 до 45 лет, которые имеют опыт работы за минометом, пригодны к службе по состоянию здоровья и моральным качествам, имеют высокий уровень физической подготовки, способны переносить физические нагрузки, готовы работать в зоне активных боевых действий. Предпочтение отдадут претендентам, которые знают специализированное программное обеспечение и имеют опыт военной службы. Обязательно иметь образование: по меньшей мере полное среднее.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата составит 27–127 тысяч гривен. За каждый день выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта обещают доплату — 3 300 гривен. На должность могут перевести бойцов, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в ряды "Азова" приглашают боевых медиков. Занять такую должность могут люди, которые имеют удовлетворительную физическую форму и опыт работы с ранеными.

Также в войске не хватает операторов-наводчиков. Нужны воины в возрасте до 30 лет, которые умеют управлять боевыми машинами.