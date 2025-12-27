Відео
Головна Військова економіка Робота з мінометом — в "Азові" потрібні люди віком до 45 років

Робота з мінометом — в "Азові" потрібні люди віком до 45 років

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує старшим навідникам міномета
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати з мінометами. Йдеться про старших навідників міномета.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 26 грудня.

Читайте також:
"Азов" шукає старших навідників мінометів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки старшого навідника міномета

Старший навідник має виконувати бойові завдання із застосуванням міномета, коригувати стрільбу, допомагати в навчанні номерів обслуги, взаємодіяти з командиром взводу. Також такий фахівець має підтримувати та обслуговувати вогневу зброю і спецобладнання.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують дисциплінованих і відповідальних людей віком від 18 до 45 років, які мають досвід роботи за мінометом, придатні до служби за станом здоров'я та моральними якостями, мають високий рівень фізичної підготовки, здатні переносити фізичні навантаження, готові працювати в зоні активних бойових дій. Перевагу нададуть претендентам, які знають спеціалізоване програмне забезпечення та мають досвід військової служби. Обов'язково мати освіту: щонайменше повну середню.

Умови роботи

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень. За кожен день виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту обіцяють доплату — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести бійців, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, до лав "Азова" запрошують бойових медиків. Обійняти таку посаду можуть люди, які мають задовільну фізичну форму й досвід роботи з пораненими.

Також у війську бракує операторів-навідників. Потрібні воїни віком до 30 років, які вміють керувати бойовими машинами.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
