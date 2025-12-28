Курс евро после новогодних праздников — к чему готовиться украинцам в январе 2026

Вывеска обменника валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы пытаются следить за курсовыми тенденциями, чтобы выгодно покупать валюту. Евро в течение декабря демонстрировало восходящий тренд и резкие колебания, которые могут продолжиться в январе 2026 года. Возникает вопрос, к чему готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

Минимальный показатель официального курса гривны к евро в декабре зафиксировался на 48,89 грн, максимальный — на 49,68 грн. Одна из причин резкого подорожания — в главной валютной паре произошло смещение с 1,16-1,17 до 1,18 долл./евро.

"Сейчас происходит процесс укрепления евро к доллару. Поэтому имеем наличный курс около 50 грн в обменниках. Пока трудно сказать, что будет дальше, однако в январе тенденция точно сохранится", — отметил экономист.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

По его словам, принятие для Украины финансовой помощи от ЕС на 2026-2027 годы не поддержит укрепление национальной валюты. Во-первых, надо больше денег для этого, во-вторых, кредит станет лишь страховкой от падения курсовых показателей.

Инструментом сдерживания девальвации в 2026 году может быть прекращение полномасштабной войны, начало восстановления и другие глобальные процессы. Но стоит исходить из того, что в январе боевые действия будут продолжаться, следовательно удешевления европейской валюты ждать не надо.

Какие купюры евро конфискуют

Ранее мы рассказывали, какие иностранные купюры могут конфисковать в украинцев сразу при обмене. Если работник банковского учреждения заподозрит попытку продажи фальсификата, но не сможет подтвердить подлинность наличных на месте, тогда деньги направят на бесплатное исследование в НБУ.

"Если банкноты признаны подлинными, Национальный банк начислит соответствующую сумму средств для возмещения потребителю. Если же купюры оказались поддельными, они изымаются из обращения без возмещения стоимости", — говорится на портале "Гаразд".

Фальсификат отдадут правоохранительным органам для расследования, а владельца валюты могут признать виновным в распространении и сбыте фальшивых иностранных банкнот. Конечно, в случае доказательства сознательной незаконной деятельности с его стороны.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут перевозить через государственную границу наличные без ограничений, однако в случае превышения установленного лимита — 10 000 евро — придется задекларировать валюту и подтвердить ее происхождение.

Также мы писали, что валютные переводы с карты на карту доступны украинцам, но только в случае денежных операций между ближайшими родственниками. Речь идет о муже и жене, братьях и сестрах, сыновьях и дочерях.