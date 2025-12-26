Відео
Головна Економіка Січень принесе нові курси долара та євро — до чого готуватися

Січень принесе нові курси долара та євро — до чого готуватися

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 17:12
Курс долара та євро в січні 2026 — що буде з валютою на початку року
Вивіска обмінника валют. Фото: Новини.LIVE

Для вигідного обміну купюр долара та євро українці уважно стежать за ситуацією на валютному ринку. Грудень 2025 року приніс відчутні коливання офіційних курсів і нові історичні максимуми. Постає питання, чого чекати нашим громадянам у січні 2026-го.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара та євро найближчим часом.

Читайте також:

Курс долара у січні 2026

Протягом грудня відбувалися нестабільні динамічні рухи офіційного курсу гривні до долара. Максимальний показник зафіксувався на рівні 42,34 грн/дол., а мінімальний — на 41,93 грн/дол. За словами експерта, зміцнюватися гривня точно не буде, враховуючи закладений у держбюджеті-2026 середньорічний курс 45,7 грн/дол.

Січень принесе нові курси долара та євро — до чого готуватися - фото 1
Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Такий рух — від 42,10 грн/дол. у межах 10-15 копійок — буде відбуватися у січні. Я не можу сказати, що трапляться якісь надзвичайні події, які призведуть до стрімкої девальвації національної валюти, однак повільний темп залишиться", — констатував Плотніков.

Водночас помірна стабільність буде втримувати позиції завдяки валютним інтервенціям Національного банку. Це так зване регулювання попиту і пропозиції: коли баланс відсутній, НБУ продає валюту з золотовалютних резервів або купує в учасників ринку, аби стримати зростання курсу.

Що буде з курсом євро в Україні

Офіційний курс гривні до євро демонстрував висхідний тренд у грудні — відбувалися коливання в діапазоні 48,89-49,68 грн. Станом на 26 грудня співвідношення у головній парі зафіксувалося на рівні 1,18 дол./євро. Саме це призвело до дорожчання валюти в Україні.

Січень принесе нові курси долара та євро — до чого готуватися - фото 2
Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Зараз відбувається процес зміцнення євро до долара. Тому маємо готівковий курс близько 50 грн/євро в обмінниках. Поки важко сказати, що буде далі, однак у січні тенденція точно збережеться", — зазначив економіст.

І додав, що не варто чекати укріплення національної валюти з огляду на виділення Україні фінансової допомоги від ЄС на 2026-2027 роки, оскільки цей кредит є свого роду страхуванням від стрімкого падіння, а не інструментом стримування девальвації.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вивозити з України кошти без обмежень. Проте на державному кордоні доведеться здійснити письмове декларування готівки, якщо сума перевищить 10 000 євро в еквіваленті.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть замовляти готівкову валюту через мобільний застосунок. Денний ліміт становить 100 000 грн, а для отримання коштів достатньо прийти у відділення.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
