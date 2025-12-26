Курс доллара и евро в январе 2026 — что будет с валютой в начале года

Вывеска обменника валют. Фото: Новини.LIVE

Для выгодного обмена купюр доллара и евро украинцы внимательно следят за ситуацией на валютном рынке. Декабрь 2025 года принес ощутимые колебания официальных курсов и новые исторические максимумы. Возникает вопрос, чего ждать нашим гражданам в январе 2026-го.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время.

Курс доллара в январе 2026

В течение декабря происходили нестабильные динамические движения официального курса гривны к доллару. Максимальный показатель зафиксировался на уровне 42,34 грн/долл., а минимальный — на 41,93 грн/долл. По словам эксперта, укрепляться гривна точно не будет, учитывая заложенный в госбюджете-2026 среднегодовой курс 45,7 грн/долл.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Такое движение — от 42,10 грн/долл. в пределах 10-15 копеек — будет происходить в январе. Я не могу сказать, что случатся какие-то чрезвычайные события, которые приведут к стремительной девальвации национальной валюты, однако медленный темп останется", — констатировал Плотников.

В то же время умеренная стабильность будет удерживать позиции благодаря валютным интервенциям Национального банка. Это так называемое регулирование спроса и предложения: когда баланс отсутствует, НБУ продает валюту из золотовалютных резервов или покупает в участников рынка, дабы сдержать рост курса.

Что будет с курсом евро в Украине

Официальный курс гривны к евро демонстрировал восходящий тренд в декабре — происходили колебания в диапазоне 48,89-49,68 грн. По состоянию на 26 декабря соотношение в главной паре зафиксировалось на уровне 1,18 долл./евро. Именно это привело к удорожанию валюты в Украине.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Сейчас происходит процесс укрепления евро к доллару. Поэтому имеем наличный курс около 50 грн/евро в обменниках. Пока трудно сказать, что будет дальше, однако в январе тенденция точно сохранится", — отметил экономист.

И добавил, что не стоит ждать укрепления национальной валюты, учитывая выделение Украине финансовой помощи от ЕС на 2026-2027 годы, поскольку этот кредит является своего рода страховкой от стремительного падения, а не инструментом сдерживания девальвации.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут вывозить из Украины средства без ограничений. Однако на государственной границе придется осуществить письменное декларирование наличных, если сумма превысит 10 000 евро в эквиваленте.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка могут заказывать наличную валюту через мобильное приложение. Дневной лимит составляет 100 000 грн, а для получения денег достаточно прийти в отделение.