Курс євро після новорічних свят — до чого готуватися українцям у січні 2026

Вивіска обмінника валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці намагаються слідкувати за курсовими тенденціями, аби вигідно купувати валюту. Євро протягом грудня демонструвало висхідний тренд і різкі коливання, які можуть продовжитися у січні 2026 року. Постає питання, до чого готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

Мінімальний показник офіційного курсу гривні до євро у грудні зафіксувався на 48,89 грн, максимальний — на 49,68 грн. Одна з причин різкого дорожчання — у головній валютній парі відбулося зміщення з 1,16-1,17 до 1,18 дол./євро.

"Зараз відбувається процес зміцнення євро до долара. Тому маємо готівковий курс близько 50 грн в обмінниках. Поки важко сказати, що буде далі, однак у січні тенденція точно збережеться", — зазначив економіст.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

За його словами, ухвалення для України фінансової допомоги від ЄС на 2026-2027 роки не підтримає укріплення національної валюти. По-перше, треба більше грошей для цього, по-друге, кредит стане лише страхуванням від падіння курсових показників.

Інструментом стримування девальвації у 2026 році може бути припинення повномасштабної війни, початок відбудови та інші глобальні процеси. Але варто виходити з того, що у січні бойові дії триватимуть, отже здешевлення європейської валюти чекати не треба.

Які купюри євро конфіскують

Раніше ми розповідали, які іноземні купюри можуть конфіскувати в українців одразу під час обміну. Якщо працівник банківської установи запідозрить спробу продажу фальсифікату, але не зможе підтвердити справжність готівки на місці, тоді гроші направлять на безплатне дослідження в НБУ.

"Якщо банкноти визнані справжніми, Національний банк нарахує відповідну суму коштів для відшкодування споживачеві. Якщо ж купюри виявилися підробленими, вони вилучаються з обігу без відшкодування вартості", — йдеться на порталі "Гаразд".

Фальсифікат віддадуть правоохоронним органам для розслідування, а власника валюти можуть визнати винним у розповсюдженні та збуті фальшивих іноземних банкнот. Звісно, в разі доведення свідомої незаконної діяльності з його боку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть перевозити через державний кордон готівку без обмежень, однак у разі перевищення встановленого ліміту — 10 000 євро — доведеться задекларувати валюту і підтвердити її походження.

Також ми писали, що валютні перекази з картки на картку доступні українцям, але тільки у випадку грошових операцій між найближчими родичами. Йдеться про чоловіка і дружину, братів і сестер, синів і доньок.