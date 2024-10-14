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Просто жесть — дружина Анатоліча розкритикувала Полякову за переклад пісень

14 жовтня 2024 14:24
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Піарниця Юла розкритикувала Олю Полякову за переклад російськомовних хітів - подробиці
Юла. Фото: instagram.com/yulattt
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Відома піарниця Юла (Юлія Яцечко) прокоментувала творчість українських артистів під час повномасштабної війни. Дружина шоумена Анатолія Анатоліча поділилася думкою, щодо перекладу російськомовних пісень.

Про це піарниця розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Співачка Оля Полякова одна з багатьох українських артистів, які дали нове життя своїм російськомовним пісням. Виконавиця переспівала свій хіт "Шльопки", "Номер один" та інші.

Однак, на думку Юли, робити цього було не слід. Піарниця вважає, що ці пісні мають свій певний задум, вже не доречний у сьогоднішніх обставинах.

"Михайло Ясинський, продюсер Олі Полякової, колись заявив, що будуть перекладати альбом співачки українською. Я вважаю, що це просто жесть. Перекладати російськомовний контент досі зашкварно, бо ми знаємо, куди ці пісні і про що писалися до війни. Який був меседж, які були нотки потрапляння в кон'юнктуру інших країн", — висловилася Юла.

Краще, каже Юлія, було б створити щось нове або покласти музику на вірші українських поетів.

"Якщо ти приділяєш цьому час і гроші на перезапис, на переклад, чому не купити просто три класні українські пісні? Чому не покласти на музику українські вірші, як це робив Пивоваров на початку?", — додала піарниця.

Раніше Маша Єфросиніна показала, як разом з Олею Поляковою "запалювала" на концерті "Океану Ельзи".

Також Оля Полякова розповідала, як її молодша донька переживає війну в Україні.

Оля Полякова пісні шоу-бізнес українські зірки переклад

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