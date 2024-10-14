Пиарщица Юла раскритиковала Олю Полякову за перевод русскоязычных хитов - подробности

Юла. Фото: instagram.com/yulattt

Известная пиарщица Юла (Юлия Яцечко) прокомментировала творчество украинских артистов во время полномасштабной войны. Жена шоумена Анатолия Анатолича поделилась мнением о переводе русскоязычных песен.

Об этом пиарщица рассказала в интервью OBOZ.UA.

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Певица Оля Полякова одна из многих украинских артистов, давших новую жизнь своим русскоязычным песням. Исполнительница перепела свой хит "Шлепки", "Номер один" и другие.

Однако, по мнению Юли, этого делать не следовало. Пиарщица считает, что эти песни имеют свой определенный замысел, уже не уместный в сегодняшних обстоятельствах.

"Михаил Ясинский, продюсер Оли Поляковой, когда-то заявил, что будут переводить альбом певицы на украинский. Я считаю, что это просто жесть. Переводить русскоязычный контент до сих пор зашкварно, потому что мы знаем, куда эти песни и о чем писались до войны. Какой был месседж, какие были нотки попадания в конъюнктуру других стран", — выразилась Юла.

Лучше, говорит Юлия, было бы создать что-нибудь новое или положить музыку на стихи украинских поэтов.

"Если ты уделяешь этому время и деньги на перезапись, на перевод, почему не купить просто три классных украинских песни? Почему не положить на музыку украинские стихи, как это делал Пивоваров в начале?", — добавила пиарщица.

Ранее Маша Ефросинина показала, как вместе с Олей Поляковой "зажигала" на концерте "Океана Эльзы".

Также Оля Полякова рассказывала, как ее младшая дочь переживает войну в Украине.