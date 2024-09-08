Анатолій Анатоліч різко відреагував на повернення Олега Винника — відео

Анатолій Анатоліч пояснив втечу Винника, з яким дружив до війни
Популярний ведучий Анатолій Анатоліч висловився про поведінку скандального співака Олега Винника. Він дружив з артистом до повномасштабного вторгнення, втім все змінилося.
Про це він розповів на власному каналі "Зе Інтерв'юер".
Анатолій Анатоліч відреагував на повернення Олега Винника
Блогер та телеведучий Анатолій Анатоліч товаришував зі співаком Олегом Винником до початку великої війни. Втім, після виїзду артиста за кордон шоумен більше з ним не спілкується. Ба більше — не підтримує його позиції, адже це життя поза контекстом.
"У нас з ним були нормальні стосунки, коли він жив в Україні. Мені шкода, що він не повернувся у важливий момент. Я розумію настрої суспільства, і я їх підтримую, але в якийсь момент такі люди, як Олег Винник, не зрозуміли контекст і протупили, а потім не змогли собі та суспільству зізнатися, що набокопорили", — сказав Анатоліч.
Нагадаємо, фанати Олега Винника заступилася за нього та показали, як він допомагає на фронті. Також репер Потап захейтив артиста, хоча і сам не живе в Україні.
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