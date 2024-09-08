Анатолій Анатоліч різко відреагував на повернення Олега Винника — відео

Український телеведучий Анатолій Анатоліч. Фото: instagram/anatoliyanatolich

Популярний ведучий Анатолій Анатоліч висловився про поведінку скандального співака Олега Винника. Він дружив з артистом до повномасштабного вторгнення, втім все змінилося.

Про це він розповів на власному каналі "Зе Інтерв'юер".

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Блогер та телеведучий Анатолій Анатоліч товаришував зі співаком Олегом Винником до початку великої війни. Втім, після виїзду артиста за кордон шоумен більше з ним не спілкується. Ба більше — не підтримує його позиції, адже це життя поза контекстом.

"У нас з ним були нормальні стосунки, коли він жив в Україні. Мені шкода, що він не повернувся у важливий момент. Я розумію настрої суспільства, і я їх підтримую, але в якийсь момент такі люди, як Олег Винник, не зрозуміли контекст і протупили, а потім не змогли собі та суспільству зізнатися, що набокопорили", — сказав Анатоліч.

Нагадаємо, фанати Олега Винника заступилася за нього та показали, як він допомагає на фронті. Також репер Потап захейтив артиста, хоча і сам не живе в Україні.