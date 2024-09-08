Анатолий Анатолич резко отреагировал на возвращение Олега Винника

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич. Фото: instagram/anatoliyanatolich

Популярный ведущий Анатолий Анатолич высказался о поведении скандального певца Олега Винника. Он дружил с артистом до полномасштабного вторжения, впрочем, все изменилось.

Об этом он рассказал на собственном канале "Зе Інтерв'юер".

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Блогер и телеведущий Анатолий Анатолич дружил с певцом Олегом Винником до начала войны. Однако, после выезда артиста за границу, шоумен больше с ним не общается. Более того, не поддерживает его позиции, ведь это жизнь вне контекста.

"У нас с ним были нормальные отношения, когда он жил в Украине. Мне жаль, что он не вернулся в важный момент. Я понимаю настроения общества, и я их поддерживаю, но в какой-то момент такие люди, как Олег Винник, не поняли контекст и протупили, а потом не смогли себе и обществу признаться, что набокопорили", — сказал Анатолич.

Напомним, фанаты Олега Винника вступились за него и показали, как он помогает на фронте. Также рэпер Потап захейтил артиста, хотя и сам не живет в Украине.