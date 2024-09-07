Шанувальниці Олега Винника нагадали про його благодійність та зізнались, на кого чекають

Співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

Повернення співака Олега Винника до публічності, а також презентація його нового треку після тривалого мовчання викликало активні обговорення в мережі та суспільстві. Після початку повномасштабної війни артист не вів соцмережі та не давав благодійні концерти. На хейт відреагували віддані шанувальники 51-річного співака.

Відповідна публікація з’явилась на одній з фан-сторінок Олега Винника у Facebook.

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Більшість шанувальників співака-втікача (виїхав за кордон в перші дні повномасштабної війни) — жінки. Вони називають себе "вовчицями", на честь одного з хітів співака. Фанати Винника вирішили відповісти на запитання від деяких користувачів соцмереж: на кого вони чекають.

Очікувано, вони згадали про благодійність артиста, яку, до речі, заперечує його колишній продюсер Олександр Горбенко.

"Чекаємо співака, який, не дивлячись на проблеми зі здоров’ям, з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Героям! Співака, який постійно закуповує бойових "Вовчиць" для наших воїнів, і тепер ці броньовані автомобілі рятують життя на передовій. Який придбав спеціалізований транспорт для Героїв, які повертаються на щиті, співака, який постійно допомагає шинами, запчастинами, амуніцією тощо", — зазначили шанувальники.

Так звані "вовчиці" опублікували відео, на якому можна побачити з усіх ракурсів військову машину від благодійного фонду співака. Коли воно було зроблено — невідомо.

Машина від Олега Винника для ЗСУ. Скриншоти: Facebook/Oleg.Vynnyk.sings.soul

За словами шанувальників, вони чекають на співака, якому вдячні захисники України та їхні родини. А всіх, хто має щось проти Винника, "вовчиці" назвали "диванним військом".

"Яке досить часто позбавлене елементарної функції — думати! Тому, любимо, чекаємо, цінуємо та дякуємо за допомогу ЗСУ", — підсумували шанувальники.

Зазначимо, що після релізу своєї нової пісні "Мої люди", який відбувся 23 серпня, Олег Винник знову зник із соцмереж та публічного простору.

Нагадаємо, раніше ми писали, що репер Потап потролив співака Олега Винника і нарвався на хейт в соцмережах. Також ми розповіли, що в акторки Даші Малахової згорів будинок.