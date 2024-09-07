Вогонь спалахнув у будинку Даші Малахової — фото

Українська ведуча Даша Малахова. Фото: instagram/dashamalakhova

Українська акторка, телеведуча і громадський діяч Даша Малахова поділилась сумними новинами. Її заміське майно постраждало від пожежі.

Про це зірка розповіла в Instagram.

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У Даші Малахової згоріли будинок, лазня та склад

Даша Малахова опинилася в центрі неприємностей. Вогонь спалахнув в її заміському комплексі. Пожежа знищила будинок, лазню та складське приміщення.

Будиночок Даші Малахової після пожежі. Фото: instagram/dashamalakhova

Однак ведуча переконана, що зможе все відбудувати. Вже думає про дизайн нового будинку.

"Цієї прекрасної будівлі немає. Триває експертиза. Тепер ось так. Але ми все відбудуємо. У нас із Сергієм згоріла лазня. Ми не засмучуємося. Це нічого. До речі, сарай не згорів. Дякую за співчуття, але все добре. Ми поки що шукатимемо проєкт і відбудовуватимемо згорілий будинок. Я постійно кажу, що не треба сумувати чи сердитися, а відпускати. Ми рухаємося далі. Усі нас підтримали, хочуть грошей дати або щось безкоштовно ... Нам нічого не потрібно. Ми впораємося, все буде нормально, вирулимо. Будемо намагатися за свої кошти відбудувати, на вулиці війна", — розповіла Даша Малахова.

Будиночок Даші Малахової до пожежі. Фото: instagram/dashamalakhova

Нагадаємо, окупанти відібрали дім та дитинство співачки Джамали. Також молода дружина ведучого Володимира Остапчука поскаржилась на булінг у соцмережах.