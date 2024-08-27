Росіяни відібрали будинок Джамали в Криму — реакція співачки

Українська співачка Джамала на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка і акторка, народна артистка Джамала поділилася найпотаємнішим. Артистка з кримськотатарським корінням розповіла, як російські окупанти хотіли націоналізувати будинок її родичів, щоб побудувати там пансіонат для військових країни-агресорки.

Про це Джамала розповіла в інтерв’ю в програмі "Ближче до зірок" в YouTube.

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Джамала про будинок її родичів

Відома українська виконавиця розповіла, що спочатку будинок її батьків і рідного дідуся тимчасова кримська влада планувала облаштувати під пансіонат для окупантів. Втім, потім, як стверджує Джамала, росіяни проникли до будинку і почали все там фотографувати.

"Дім моїх батьків і мого дідуся спочатку погрожувала націоналізувати тимчасова влада в Криму, зробити там пансіонат для російських військових. Потім сусідка написала, що вони прийшли, фотографують…", — розповіла Джамала.

Інтерв'ю зі співачкою Джамалою. Фото: скриншот з YouTube

Українська артистка вважає, що це свого роду повідомлення, в якому їй, так би мовити, намагаються "закрити рота". Однак, Джамала впевнена, що її захищають, тому вона не збирається боятися, а, навпаки, буде боротися за свою рідну країну.

"Я завжди відчуваю, що мене захищають, я люблю людей, свою країну, тому я вибрала шлях не боятися, а боротися", — також додала українська співачка з кримськотатарським корінням.

Націоналізація будинку Джамали в Криму

Нещодавно росіяни відібрали будинок батьків співачки Джамали в Криму, яка все дитинство і юність провела там. Артистка відреагувала на цю ситуацію, поділившись світлинами зі свого дитинства в тимчасово окупованому Криму.

Новина Джамали про те, що в неї відібрали будинок у Криму. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

"Все, що у мене є, — моє дитинство, мої спогади, які я намагаюсь зберегти. На цих фото моє дитинство. У рідному Криму. І сьогодні ці спогади забирають. Копаються у батьківських речах, у родинних архівах", — розповіла Джамала.

Дитинство Джамали в Криму. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Джамала анонсувала великий сольний концерт у Києві.

Раніше ми розповідали про те, що артистка Джамала пояснила, чому повернула своїх синів з-за кордону.

Також ми повідомляли про те, що українська співачка Джамала зізналася, що окупанти відібрали у неї будинок у Криму.