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Дом Джамалы в Крыму — как россияне отобрали у певицы детство

27 августа 2024 12:30
Галина Войтенко - Редактор
Россияне отобрали дом Джамалы в Крыму — реакция певицы
Украинская певица Джамала на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинская певица и актриса, народная артистка Джамала поделилась сокровенным. Артистка с крымскотатарскими корнями рассказала, как российские оккупанты хотели национализировать дом ее родственников, чтобы построить там пансионат для военных страны-агрессора.

Об этом Джамала рассказала в интервью в программе "Ближче до зірок" в YouTube.

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Джамала о доме ее родственников

Известная украинская исполнительница рассказала, что сначала дом ее родителей и родного дедушки временные крымские власти планировали обустроить под пансионат для оккупантов. Однако, потом, как утверждает Джамала, россияне проникли в дом и начали все там фотографировать.

"Дом моих родителей и моего дедушки сначала угрожали национализировать временные власти в Крыму, сделать там пансионат для российских военных. Потом соседка написала, что они пришли, фотографируют…", — рассказала Джамала.

Интервью с Джамалой
Интервью с певицей Джамалой. Фото: скриншот с YouTube

Украинская артистка считает, что это своего рода сообщение, в котором ей, так сказать, пытаются "закрыть рот". Однако, Джамала уверена, что ее защищают, поэтому она не собирается бояться, а, наоборот, будет бороться за свою родную страну.

"Я всегда чувствую, что меня защищают, я люблю людей, свою страну, поэтому я выбрала путь не бояться, а бороться", — добавила украинская певица с крымскотатарскими корнями.

Национализация дома Джамалы в Крыму

Недавно россияне отобрали дом родителей певицы Джамалы в Крыму, которая все детство и юность провела там. Артистка отреагировала на эту ситуацию, поделившись фотографиями из своего детства во временно оккупированном Крыму.

Stories Джамалы
Новость Джамалы о том, что у нее отобрали дом в Крыму. Фото: скриншот со Stories в Instagram

"Все, что у меня есть, — мое детство, мои воспоминания, которые я пытаюсь сохранить. На этих фото мое детство. В родном Крыму. И сегодня эти воспоминания забирают. Копаются в родительских вещах, в семейных архивах", — рассказала Джамала.

Stories Джамалы
Детство Джамалы в Крыму. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Напомним, мы писали о том, что певица Джамала анонсировала большой сольный концерт в Киеве.

Ранее мы рассказывали о том, что артистка Джамала объяснила, почему вернула своих сыновей из-за границы.

Также мы сообщали о том, что украинская певица Джамала призналась, что оккупанты отобрали у нее дом в Крыму.

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