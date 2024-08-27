Джамала святкує день народження

Українська співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Сьогодні, 27 серпня українська співачка Джамала святкує свій 41-й день народження. Українці люблять зірку, яка прославила нашу країну на всю Європу.

Новини.LIVE розкажуть читачам цікаві факти із життя зірки.

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Співачка народилася в родині професійних музикантів. Зірка ледь не з пелюшок брала участь у музичних конкурсах, а свою першу пісню записала в дев'ять років.

Співачка Джамала у дитячі роки. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Після закінчення музичної школи вона вступила до київської Національної Музичної Академії ім. П. І. Чайковського по класу оперного вокалу та закінчила її з відзнакою. Під час навчання Джамала брала участь у багатьох фестиваль як в Україні, так і за її межами. На одному із виступів її помітила хореограф Олена Коляденко, яка згодом стала першим продюсером зірки.

Співачці мріяла стати оперною співачкою і їй пропонували місце в відомому міланському театрі "Ла Скала", втім доля розпорядилася по іншому.

Виконавицю запросили взяти участь у міжнародному конкурсі "Нова хвиля" і вона погодилась. Саме на цьому заході вона виступила під псевдонімом Джамала (перша частина її прізвища Джамаладі́нова — Ред.) та перемогла. Кар'єра зірки пішла вгору.

Справжній успіх їй принесла перемога на Євробаченні. Вперше вона спробувала свої сили у Національному відборі у 2011 році, однак тоді її обійшла Міка Ньютон. Втім, Джамала не здалася та у 2016 році завоювала серця глядачів композицією "1944" рядки якої дуже актуальні у розпал війни. Пісня розповідає про депортацію кримських татар в Середню Азію. Після перемоги на Євробаченні артисті присвоїли почесне звання Народної артистки України.

Після початку війни зірка евакуювала дітей до сестри у Туреччину, а сама закордоном заробляла кошти на допомогу Україні. Згодом вона прийняла важке рішення повернути шестирічного сина Емір-Рахмана та чотирирічного сина Селім-Гірая додому.

У 2024 році виконавиця вперше після своєї перемоги на "Євробаченні" стала речницею Євробачення та оголошувала бали національного журі. Незабаром після конкурсу Джамала народила хлопчика, якому разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим назвала Алімом.

Нагадаємо, Джамала кардинально змінила зачіску. А також ми розповідали, що окупанти забрали дім її батьків у Криму.