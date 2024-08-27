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Джамали 41 — что известно о победительнице Евровидения

27 августа 2024 08:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Джамала отмечает день рождения
Украинская певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Сегодня, 27 августа, украинская певица Джамала празднует свой 41-й день рождения. Украинцы любят звезду, которая прославила нашу страну на всю Европу.

Новини.LIVE расскажут читателям интересные факты из жизни звезды.

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Джамала отмечает день рождения

Певица родилась в семье профессиональных музыкантов. Звезда чуть ли не с пеленок участвовала в музыкальных конкурсах, а свою первую песню записала в девять лет.

Джамали 41 — что известно о победительнице Евровидения - фото 1
Певица Джамала в детские годы. Фото: instagram.com/jamalajaaa

После окончания музыкальной школы она поступила в киевскую Национальную музыкальную академию им. П. И. Чайковского по классу оперного вокала и окончила ее с отличием. Во время учебы Джамала принимала участие во многих фестивалях как в Украине, так и за ее пределами. На одном из выступлений ее заметила хореограф Елена Коляденко, впоследствии ставшая первым продюсером звезды.

Певице мечтала стать оперной певицей и ей предлагали место в известном миланском театре "Ла Скала", впрочем, судьба распорядилась по другому.

Исполнительницу пригласили принять участие в международном конкурсе "Новая волна", и она согласилась. Именно на этом мероприятии она выступила под псевдонимом Джамала (первая часть ее фамилии Джамаладинова — Ред.) и победила. Карьера звезды пошла вверх.

Настоящий успех принесла ей победа на Евровидении. Впервые она попробовала свои силы в Национальном отборе в 2011 году, однако тогда ее обошла Мика Ньютон. Впрочем, Джамала не сдалась и в 2016 году завоевала сердца зрителей композицией "1944", строки которой очень актуальны в разгар войны. Песня рассказывает о депортации крымских татар в Среднюю Азию. После победы на Евровидении артист присвоил почетное звание Народной артистки Украины.

После начала войны звезда эвакуировала детей к сестре в Турцию, а сама за границей зарабатывала средства на помощь Украине. Впоследствии она приняла тяжелое решение вернуть шестилетнего сына Эмир-Рахмана и четырехлетнего сына Селим-Гирая домой.

В 2024 году исполнительница впервые после своей победы на "Евровидении" стала спикером Евровидения и объявляла баллы национального жюри. Вскоре после конкурса Джамала родила мальчика, который вместе с мужем Бекиром Сулеймановым назвала Алимом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, Джамала кардинально сменила прическу. А также мы рассказывали, что оккупанты забрали дом ее родителей в Крыму.

День рождения Джамала украинские звезды певица детство

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