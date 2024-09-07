Огонь загорелся в доме Даши Малаховой.

Украинская ведущая Даша Малахова. Фото: instagram/dashamalakhova

Українська акторка, телеведуча і громадський діяч Даша Малахова поділилась сумними новинами. Її заміське майно постраждало від пожежі.

Про це зірка розповіла в Instagram.

Читайте также:

У Даші Малахової згоріли будинок, лазня та склад

Даша Малахова опинилася в центрі неприємностей. вогонь спалахнув в її заміському комплексі. Пожежа знищила будинок, лазню та складське приміщення.

Будиночок Даші Малахової після пожежі. Фото: instagram/dashamalakhova

Однак, ведуча переконана, що зможе все відбудувати. Вже думає про дизайн нового будинку.

"Цієї прекрасної будівлі немає. Триває експертиза. Тепер ось так. Але ми все відбудуємо. У нас із Сергієм згоріла лазня. Ми не засмучуємося. Це нічого. До речі, сарай не згорів. Дякую за співчуття, але все добре. Ми поки що шукатимемо проєкт і відбудовуватимемо згорілий будинок. Я постійно кажу, що не треба сумувати чи сердитися, а відпускати. Ми рухаємося далі. Усі нас підтримали, хочуть грошей дати або щось безкоштовно... Нам нічого не потрібно. Ми впораємося, все буде нормально, вирулимо. Будемо намагатися за свої кошти відбудувати, на вулиці війна", — розповіла Даша Малахова.

Будиночок Даші Малахової до пожежі. Фото: instagram/dashamalakhova

Нагадаємо, окупанти відібрали дім та дитинство співачки Джамали. Також молода дружина ведучого Володимира Остапчука поскаржилась на булінг у соцмережах.