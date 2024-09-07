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Фанаты Олега Винника вступились за него и показали военную машину от певца

7 сентября 2024 16:12
Виталий Ковальчук - Редактор
Поклонницы Олега Винника напомнили о его благотворительности и признались, кого ждут
Певец Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk
Виталий Ковальчук - Редактор

Возвращение певца Олега Винника к публичности, а также презентация его нового трека после продолжительного молчания вызвало активные обсуждения в сети и обществе. После начала полномасштабной войны артист не вел соцсети и не давал благотворительных концертов. На хейт отреагировали преданные поклонники 51-летнего певца.

Соответствующая публикация появилась на одной из фан-страниц Олега Винника в Facebook.

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Большинство поклонников беглого певца (уехал за границу в первые дни полномасштабной войны) — женщины. Они называют себя "волчицами", в честь одного из хитов певца. Фанаты Винника решили ответить на вопросы от некоторых пользователей соцсетей: кого они ждут.

Ожидаемо они вспомнили о благотворительности артиста, которую, кстати, отрицает его бывший продюсер, Александр Горбенко.

"Ждем певца, который, несмотря на проблемы со здоровьем, с первых дней полномасштабного вторжения помогает Героям! Певец, который постоянно закупает боевых "Волчиц" для наших воинов, и теперь эти бронированные автомобили спасают жизнь на передовой. Приобретший специализированный транспорт для Героев, возвращающихся на щите, певца, постоянно помогающего шинами, запчастями, амуницией и т.д.", — отметили поклонники.

Так называемые "волчицы" опубликовали видео, на котором можно увидеть со всех ракурсов военную машину от благотворительного фонда певца. Когда оно было сделано неизвестно.

Винник машина
Машина от Олега Винника для ВСУ. Скриншоты: Facebook/Oleg.Vynnyk.sings.soul

По словам поклонников, они ждут певца, которому благодарны защитники Украины и их семьи. А всех, кто имеет что-то против Винника, "волчицы" назвали "диванным войском".

"Которое довольно часто лишено элементарной функции — думать! Поэтому, любим, ждем, ценим и благодарим за помощь ВСУ", — подытожили поклонники.

Отметим, что после релиза своей новой песни "Мої люди", который состоялся 23 августа, Олег Винник снова исчез из соцсетей и публичного пространства.

Напомним, ранее мы писали, что рэпер Потап потролил певца Олега Винника и нарвался на хейт в соцсетях. Также мы рассказали, что у актрисы Даши Малаховой сгорел дом.

соцсети Олег Винник певец украинские звезды

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16:30 Какая ситуация с загрязненными реками возле Киева — объяснение Минокружающей среды

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

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