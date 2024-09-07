Поклонницы Олега Винника напомнили о его благотворительности и признались, кого ждут

Певец Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

Возвращение певца Олега Винника к публичности, а также презентация его нового трека после продолжительного молчания вызвало активные обсуждения в сети и обществе. После начала полномасштабной войны артист не вел соцсети и не давал благотворительных концертов. На хейт отреагировали преданные поклонники 51-летнего певца.

Соответствующая публикация появилась на одной из фан-страниц Олега Винника в Facebook.

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Большинство поклонников беглого певца (уехал за границу в первые дни полномасштабной войны) — женщины. Они называют себя "волчицами", в честь одного из хитов певца. Фанаты Винника решили ответить на вопросы от некоторых пользователей соцсетей: кого они ждут.

Ожидаемо они вспомнили о благотворительности артиста, которую, кстати, отрицает его бывший продюсер, Александр Горбенко.

"Ждем певца, который, несмотря на проблемы со здоровьем, с первых дней полномасштабного вторжения помогает Героям! Певец, который постоянно закупает боевых "Волчиц" для наших воинов, и теперь эти бронированные автомобили спасают жизнь на передовой. Приобретший специализированный транспорт для Героев, возвращающихся на щите, певца, постоянно помогающего шинами, запчастями, амуницией и т.д.", — отметили поклонники.

Так называемые "волчицы" опубликовали видео, на котором можно увидеть со всех ракурсов военную машину от благотворительного фонда певца. Когда оно было сделано — неизвестно.

Машина от Олега Винника для ВСУ. Скриншоты: Facebook/Oleg.Vynnyk.sings.soul

По словам поклонников, они ждут певца, которому благодарны защитники Украины и их семьи. А всех, кто имеет что-то против Винника, "волчицы" назвали "диванным войском".

"Которое довольно часто лишено элементарной функции — думать! Поэтому, любим, ждем, ценим и благодарим за помощь ВСУ", — подытожили поклонники.

Отметим, что после релиза своей новой песни "Мої люди", который состоялся 23 августа, Олег Винник снова исчез из соцсетей и публичного пространства.

Напомним, ранее мы писали, что рэпер Потап потролил певца Олега Винника и нарвался на хейт в соцсетях. Также мы рассказали, что у актрисы Даши Малаховой сгорел дом.