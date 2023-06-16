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Вчені пояснили, чому раніше день на Землі тривав 19 годин

16 червня 2023 02:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені пояснили, чому раніше день на Землі тривав 19 годин
Земля і Місяць. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Науковці вирішили дослідити тривалість дня на Землі мільярди років тому і зробили дивовижне відкриття. Так, за допомогою аналізу геологічних зразків, виявили, що наша планета сповільнилася при обертанні.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Чому день на Землі тривав 19 годин

Головною причиною того, що тривалість доби на нашій планеті складала 19 годин є припинення впливу тяжіння Місяця. Це відбувається тому, що наш супутник віддаляється від Землі на 3,82 см/рік. Внаслідок цього послаблюється гальмівна сила на обертання Землі, і відповідно поступово збільшується тривалість дня.

За даними вчених, близько 1,4 млрд років тому тривалість земного дня становила приблизно 18 годин, проте під впливом Місяця вона збільшилася до поточних 24 годин.

Це відкриття має важливі наслідки для розвитку Землі та її взаємодії з Місяцем. Воно також свідчить про нові можливості для дослідження інших планет і Сонячної системи, де відбуваються подібні процеси.

Крім того, усвідомлення змінності тривалості дня на Землі допомагає краще зрозуміти природні явища, що формують нашу планету та динаміку світу.

Нагадаємо, що американське космічне відомство підкоригувало плани з колонізації Місяця. Скоріше за все, висадка людей відбудеться не раніше 2026 року, тобто на рік пізніше, ніж заявляли донедавна.

Також ми писали, що вчені нарешті оприлюднили, що в середині Місяця. Так, надра супутника Землі складаються з частково розплавленого шару, затиснутого між твердою корою та ядром.

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