Ученые объяснили, почему раньше день на Земле длился 19 часов

Земля и Луна. Фото: google.com

Ученые решили исследовать продолжительность дня на Земле миллиарды лет назад и совершили удивительное открытие. Так, с помощью анализа геологических образцов, обнаружили, что наша планета замедлилась при вращении.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Читайте также:

Почему день на Земле длился 19 часов

Главной причиной того, что продолжительность суток на нашей планете составляла 19 часов, является прекращение влияния тяжести Луны. Это происходит потому, что наш спутник удаляется от Земли на 3,82 см/год. В результате ослабляется тормозная сила на вращение Земли, и соответственно постепенно увеличивается продолжительность дня.

По данным ученых, около 1,4 млрд лет назад продолжительность земного дня составляла примерно 18 часов, однако под влиянием Луны она увеличилась до текущих 24 часов.

Это открытие имеет важные последствия для развития Земли и ее взаимодействия с Луной. Оно также свидетельствует о новых возможностях исследования других планет и Солнечной системы, где происходят подобные процессы.

Кроме того, осознание сменности продолжительности дня на Земле помогает лучше понять природные явления, формирующие нашу планету и динамику мира.

Напомним, что американское космическое ведомство подкорректировало планы по колонизации Луны. Скорее всего, высадка людей произойдет не раньше 2026 года, то есть годом позже, чем заявляли до недавнего времени.

Также мы писали, что ученые наконец-то обнародовали, что в середине Луны. Так, недра спутника Земли состоят из частично расплавленного слоя, зажатого между твердой корой и ядром.