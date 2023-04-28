Вчені надрукували людську шкіру на 3D-принтері, створеному з Lego: як це працює

3D-принтер із Lego надрукував зразок людської шкіри. Фото: Кардіффський університет

Вчені створили простий, дешевий та легкодоступний 3D-принтер із Lego та вже надрукували зразок людської шкіри. На конструювання цього біопринтера науковці витратили близько 625 дол. США.

Про це повідомляють дослідники з Кардіффського університету в The Conversation.

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Зазначається, що поява 3D-біодруку значно спрощує розв'язання проблем із пошуком зразків тканин, але оскільки самі біопринтери — речі недешеві, то вчені вирішили вийти з цього становища, створивши власний 3D-принтер із найпопулярнішої іграшки у світі — Lego.

"Будь-хто, хто хоч раз працював з ним, знає, що Lego не тільки надзвичайно дешевий і універсальний, але він також виготовляється з високою точністю зі стандартизованих деталей, доступних у всьому світі", — запевняють дослідники.

Технологія 3D-біодруку передбачає завантаження "біочорнила", яке містить живі клітини, у картридж, що своєю чергою завантажується в біопринтер. Після програмування біопринтер друкує наповнене клітинами біочорнило для формування 3D-структур, які мають на меті відтворити складне формування біологічної тканини.

"Спосіб, як це робиться, надзвичайно простий. Насадка викидає гелеподібну речовину, наповнену клітинами, на блюдо. В основі пристрою — мінікомп'ютер Lego Mindstorms. Цей пристрій переміщує тарілку вперед-назад і з боку в бік, одночасно переміщуючи насадку вгору-вниз механічно, коли вона видавлює гель, повний клітин. Ці програмовані рухи створюють шари клітин для повторення 3D-структури людської тканини, шар за шаром", — зазначають вчені.

Хоча технологія ще далеко не ідеальна, однак дослідники запевняють, що вона дасть можливість імітувати як здорову, так і хвору шкіру, дозволить переглянути методи лікування шкірних захворювань та розробить нові.

3D-біопринтер, побудований з Lego та Lego Mindstorms. Фото: Кардіффський університет

Нагадаємо, що вчені створили чіп, що дозволяє ранам швидше загоїтися. Дослідження показало, що технологія прискорила загоєння ран в три рази швидше, однак це також залежить і від розміру ушкодження.