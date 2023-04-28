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Ученые напечатали человеческую кожу на 3D-принтере, созданном из Lego: как это работает

28 апреля 2023 00:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые напечатали человеческую кожу на 3D-принтере, созданном из Lego: как это работает
3D-принтер из Lego напечатал образец человеческой кожи. Фото: Кардиффский университет
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые создали простой, дешевый и доступный 3D-принтер из Lego и уже напечатали образец человеческой кожи. На конструирование этого биопринтера ученые потратили около 625 долларов. США.

Об этом сообщают исследователи из Кардиффского университета в The Conversation.

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Отмечается, что появление 3D-биопечати значительно упрощает решение проблем с поиском образцов тканей, но поскольку сами биопринтеры — вещи недешевые, ученые решили выйти из этого положения, создав собственный 3D-принтер из самой популярной игрушки в мире — Lego.

"Любая, кто хоть раз работал с ним, знает, что Lego не только чрезвычайно дешев и универсален, но он также производится с высокой точностью из стандартизированных деталей, доступных во всем мире", — уверяют исследователи.

Технология 3D-биопечати предусматривает загрузку "биочернил", содержащую живые клетки, в картридж, который в свою очередь загружается в биопринтер. После программирования биопринтер печатает наполненные клетками биочернила для формирования 3D-структур, которые имеют целью воспроизвести сложное формирование биологической ткани.

"Способ, как это делается, чрезвычайно прост. Насадка выбрасывает гелеобразное вещество, наполненное клетками, на блюдо. В основе устройства — мини компьютер Lego Mindstorms. Это устройство перемещает тарелку вперед-назад и из стороны в сторону, одновременно перемещая насадку вверх-вниз механически, когда она выдавливает гель, полный клеток. Эти программируемые движения создают слои клеток для повторения 3D-структуры человеческой ткани, слой за слоем", — отмечают ученые.

Хотя технология еще далеко не идеальна, однако исследователи уверяют, что она позволит имитировать как здоровую, так и больную кожу, позволит пересмотреть методы лечения кожных заболеваний и разработает новые.

 

лего
3D-биопринтер, построенный из Lego и Lego Mindstorms. Фото: Кардиффский университет

Напомним, что ученые создали чип, позволяющий ранам быстрее зажить. Исследование показало, что технология ускорила заживление ран в три раза быстрее, однако это также зависит от размера повреждения.

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