В Росії виявили нові види кліщів, які можуть переносити чуму

Кліщ на руці людини. Фото: Pixabay

Науковці Тюменського медичного університету в Росії знайшли три нові види кліщів. Вони можуть бути переносниками чуми і лихоманки Західного Нілу.

Результати дослідження опубліковано в журналі Persian Journal of Acarology.

Читайте також:

Нові види кліщів у Росії

Паразитів було зібрано з виловлених у Бурятії та Тиві кажанів, а ще одного кліща взяли в 2020 році із заспиртованих збірок Зоологічного музею МДУ.

Науковці встановили, що кліщі належать до родин Macronyssidae і Spinturnicidae. Одна з авторів дослідження, кандидатка біологічних наук, доцентка ТМУ Марія Орлова розповіла, що представники першого відомі як переносники бартонельозу, а другі переносять кліщовий енцефаліт, бореліоз, лихоманку Західного Нілу, геморагічну лихоманку з нирковим синдромом, туляремію і чуму.

Морфологічно кліщі не схожі на описаних раніше. Учені вважають, що ці паразити можуть мешкати в Китаї.

Керівник Росспоживнагляду Ганна Попова розповіла, що кліщі прокинулися майже по всій Росії. Вона закликала людей робити щеплення.

Нагадаємо, варто пам'ятати, що кліщі є переносниками серйозних захворювань, таких як: хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт тощо, які вражають різні органи і центральну нервову систему, що за відсутності лікування може призвести до інвалідності, а в окремих випадках — до летальних наслідків.

Також ми писали, що укус кліща є небезпечним, особливо в Україні, або в деяких країнах Європи. В середині кліща може жити небезпечна інфекція.