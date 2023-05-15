В Росії виявили нові види кліщів, які можуть переносити чуму
Науковці Тюменського медичного університету в Росії знайшли три нові види кліщів. Вони можуть бути переносниками чуми і лихоманки Західного Нілу.
Результати дослідження опубліковано в журналі Persian Journal of Acarology.
Нові види кліщів у Росії
Паразитів було зібрано з виловлених у Бурятії та Тиві кажанів, а ще одного кліща взяли в 2020 році із заспиртованих збірок Зоологічного музею МДУ.
Науковці встановили, що кліщі належать до родин Macronyssidae і Spinturnicidae. Одна з авторів дослідження, кандидатка біологічних наук, доцентка ТМУ Марія Орлова розповіла, що представники першого відомі як переносники бартонельозу, а другі переносять кліщовий енцефаліт, бореліоз, лихоманку Західного Нілу, геморагічну лихоманку з нирковим синдромом, туляремію і чуму.
Морфологічно кліщі не схожі на описаних раніше. Учені вважають, що ці паразити можуть мешкати в Китаї.
Керівник Росспоживнагляду Ганна Попова розповіла, що кліщі прокинулися майже по всій Росії. Вона закликала людей робити щеплення.
Нагадаємо, варто пам'ятати, що кліщі є переносниками серйозних захворювань, таких як: хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт тощо, які вражають різні органи і центральну нервову систему, що за відсутності лікування може призвести до інвалідності, а в окремих випадках — до летальних наслідків.
Також ми писали, що укус кліща є небезпечним, особливо в Україні, або в деяких країнах Європи. В середині кліща може жити небезпечна інфекція.