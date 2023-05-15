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В России обнаружили новые виды клещей, которые могут переносить чуму

15 мая 2023 22:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России обнаружили новые виды клещей, которые могут переносить чуму
Клещ на руке человека. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ученые Тюменского медицинского университета в России обнаружили три новых вида клещей. Они могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила.

Результаты исследования опубликованы в журнале Persian Journal of Acarology.

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Паразиты были собраны из выловленных в Бурятии и Тиве летучих мышей, а еще одного клеща взяли в 2020 году из заспиртованных сборников Зоологического музея МГУ.

Ученые установили, что клещи принадлежат к семьям Macronyssidae и Spinturnicidae. Одна из авторов исследования, кандидат биологических наук, доцент ТМУ Мария Орлова рассказала, что представители первого известны как переносчики бартонеллеза, а вторые переносят клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадку Западного Нила, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, туляремию и чуму.

Морфологически клещи не похожи на описанные ранее. Ученые считают, что эти паразиты могут жить в Китае.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что клещи проснулись почти по всей России. Она призвала людей делать прививки.

Напомним, следует помнить, что клещи являются переносчиками серьезных заболеваний, таких как: болезнь Лайма, клещевой энцефалит и тому подобное, которые поражают различные органы и центральную нервную систему, что при отсутствии лечения может привести к инвалидности, а в отдельных случаях — к летальному исходу.

Также мы писали, что укус клеща опасен, особенно в Украине, или в некоторых странах Европы. В середине клеща может жить опасная инфекция.

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