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Українці в Антарктиці зробили відкриття, яке пояснює виживання рослин у суворих полярних умовах

11 квітня 2023 10:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українці в Антарктиці зробили відкриття, яке пояснює виживання рослин у суворих полярних умовах
Українські науковці працюють в Антарктиці / Фото: Національний антарктичний науковий центр — Юрій Шепета, Вікторія Іванець
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Працівники українського наукового центру з’ясували, як виживають рослини в антарктичних умовах. Фауну Антарктики захищають специфічні мікроорганізми, які можуть стати у нагоді людству.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці Національний антарктичний науковий центр.

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Полярне відкриття українських науковців

Представники української полярної експедиції на антарктичній станції “Академік Вернадський” дізналися, як рослинний світ цієї частии світу виживає у суворих кліматичних умовах.

Для цього було проведене дослідження однієї з двох судинних рослин регіону перлинниці антарктичної.

Виявилося, що рослинам у цьому допомагають специфічні мікроби.

Науковці України в Антарктиці
Українські науковці в Антарктиці
Фото: НАНЦ України

Що дізналися українці

Під час досліджень з’ясувалося, що корені та листя перлинниці населяє низка різних мікроорганізмів. Так, у внутрішній частині рослини переважають бактерії групи Proteobacteria. 

Ці мікроорганізми, продукуючи фітогормони, антиоксидантні сполуки тощо, покращують живлення рослин, забезпечують їхній захист від ультрафіолету та низьких температур.

"Цікаво, що людство вже навчилося використовувати властивість мікроорганізмів посилювати певні характеристики рослин в сільському господарстві, наприклад, для покращення урожайності. Тож подальше розкриття секретів виживання антарктичних рослин також стане в пригоді людству", — наголосили в Національному антарктичному науковому центрі.

Українські наукові досліди в Антарктиці
Дослідження антарктичної фауни
Фото: НАНЦ України

Нагадаємо, що 18 березня учасники 28-ї Української антарктичної експедиції вирушили на станцію "Академік Вернадський".

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