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Украинцы в Антарктике сделали открытие, объясняющее выживаемость растений в полярных условиях

11 апреля 2023 10:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинцы в Антарктике сделали открытие, объясняющее выживаемость растений в полярных условиях
Украинские ученые работают в Антарктике / Фото: Национальный антарктический научный центр — Юрий Шепета, Виктория Иванец
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сотрудники украинского научного центра выяснили, как выживают растения в антарктических условиях. Фауну Антарктики защищают специфические микроорганизмы, которые могут пригодиться человечеству.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице Национальный антарктический научный центр.

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Полярное открытие украинских ученых

Представители украинской полярной экспедиции на антарктической станции "Академик Вернадский" узнали, как растительный мир этой части мира выживает в суровых климатических условиях.

Для этого было проведено исследование одного из двух сосудистых растений региона — колобантус кито.

Оказалось, что растениям в этом помогают специальные бактерии.

Ученые Украины в Антарктике
Украинские ученые в Антарктике
Фото: НАНЦ Украины

Что узнали украинцы

В ходе исследований выяснилось, что корни и листья колобантуса населяет ряд разных микроорганизмов. Так, во внутренней части растения преобладают бактерии группы Proteobacteria.

Эти микроорганизмы, продуцируя фитогормоны, антиоксидантные соединения, улучшают питание растений, обеспечивают их защиту от ультрафиолета и низких температур.

"Интересно, что человечество уже научилось использовать свойство микроорганизмов усиливать определенные характеристики растений в сельском хозяйстве, например, для улучшения урожайности. Поэтому дальнейшее раскрытие секретов выживания антарктических растений также пригодится человечеству", — подчеркнули в Национальном антарктическом научном центре.

Украинские научные опыты в Антарктике
Исследование антарктической фауны
Фото: НАНЦ Украины

Напомним, что 18 марта участники 28-й Украинской антарктической экспедиции отправились на станцию "Академик Вернадский".

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