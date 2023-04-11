Украинцы в Антарктике сделали открытие, объясняющее выживаемость растений в полярных условиях
Сотрудники украинского научного центра выяснили, как выживают растения в антарктических условиях. Фауну Антарктики защищают специфические микроорганизмы, которые могут пригодиться человечеству.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице Национальный антарктический научный центр.
Полярное открытие украинских ученых
Представители украинской полярной экспедиции на антарктической станции "Академик Вернадский" узнали, как растительный мир этой части мира выживает в суровых климатических условиях.
Для этого было проведено исследование одного из двух сосудистых растений региона — колобантус кито.
Оказалось, что растениям в этом помогают специальные бактерии.
Что узнали украинцы
В ходе исследований выяснилось, что корни и листья колобантуса населяет ряд разных микроорганизмов. Так, во внутренней части растения преобладают бактерии группы Proteobacteria.
Эти микроорганизмы, продуцируя фитогормоны, антиоксидантные соединения, улучшают питание растений, обеспечивают их защиту от ультрафиолета и низких температур.
"Интересно, что человечество уже научилось использовать свойство микроорганизмов усиливать определенные характеристики растений в сельском хозяйстве, например, для улучшения урожайности. Поэтому дальнейшее раскрытие секретов выживания антарктических растений также пригодится человечеству", — подчеркнули в Национальном антарктическом научном центре.
Напомним, что 18 марта участники 28-й Украинской антарктической экспедиции отправились на станцию "Академик Вернадский".