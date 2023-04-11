Украинцы в Антарктике сделали открытие, объясняющее выживаемость растений в полярных условиях

Украинские ученые работают в Антарктике / Фото: Национальный антарктический научный центр — Юрий Шепета, Виктория Иванец

Сотрудники украинского научного центра выяснили, как выживают растения в антарктических условиях. Фауну Антарктики защищают специфические микроорганизмы, которые могут пригодиться человечеству.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице Национальный антарктический научный центр.

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Полярное открытие украинских ученых

Представители украинской полярной экспедиции на антарктической станции "Академик Вернадский" узнали, как растительный мир этой части мира выживает в суровых климатических условиях.

Для этого было проведено исследование одного из двух сосудистых растений региона — колобантус кито.

Оказалось, что растениям в этом помогают специальные бактерии.

Украинские ученые в Антарктике

Фото: НАНЦ Украины

Что узнали украинцы

В ходе исследований выяснилось, что корни и листья колобантуса населяет ряд разных микроорганизмов. Так, во внутренней части растения преобладают бактерии группы Proteobacteria.

Эти микроорганизмы, продуцируя фитогормоны, антиоксидантные соединения, улучшают питание растений, обеспечивают их защиту от ультрафиолета и низких температур.

"Интересно, что человечество уже научилось использовать свойство микроорганизмов усиливать определенные характеристики растений в сельском хозяйстве, например, для улучшения урожайности. Поэтому дальнейшее раскрытие секретов выживания антарктических растений также пригодится человечеству", — подчеркнули в Национальном антарктическом научном центре.

Исследование антарктической фауны

Фото: НАНЦ Украины

Напомним, что 18 марта участники 28-й Украинской антарктической экспедиции отправились на станцию "Академик Вернадский".