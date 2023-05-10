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Стало відомо, як алмази "рухаються" до поверхні Землі

10 травня 2023 01:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стало відомо, як алмази "рухаються" до поверхні Землі
Необроблені алмази, місяться в надрах Землі. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавнє дослідження показало, як одні з найдорожчих мінералів у світі — алмази, "виринають" на поверхню Землі. Хоча ці коштовні камінці утворюються глибоко в надрах Землі.

Про це пише ScienceAlert.

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Як утворюються алмази

Більшість алмазів утворюються глибоко в Землі й вчені замислилися над тим, що їх підштовхує ближче до поверхні нашої планети.

Алмази утворюються за дуже високих температур, які їм може створити лише глибина літосфери — верхня тверда оболонка земної кулі. Так, на глибині 150-200 км під поверхнею народжуються ці мінерали при температурі 2 200 градусів за Цельсієм при чималому тиску в 725 000 фунтів на квадратний дюйм. Таким чином, атоми вуглецю стискаються і нагріваються, у результаті кристалізуючись в алмази.

Звідки алмази беруться на поверхні Землі

Дослідження показали, що алмази виносяться ближче до поверхні завдяки "стовпам тепла", що виштовхують їх подібно кімберліту — порода, що підноситься до поверхні Землі під час потужних вулканічних вивержень. Кімберлітові виверження залишають за собою характерну глибоку трубу, яка часто містить алмази. Ці труби дуже давні, і вони є основним джерелом цих мінералів.

Утворення та "транспортування" алмазів — важливий процес, адже може розказати багато про корисні копалини. Розуміння внутрішньої історії Землі може бути використано для визначення їх запасів – не лише алмазів, але й важливих мінералів.

Нагадаємо, що вчені з CNRS, Університету Лазурного узбережжя, Обсерваторії Лазурного узбережжя, Університету Сорбони та Паризької обсерваторії-PSL відкрили секрети серця Місяця, виявивши його тверде ядро. Це дослідження розкриває інформацію про внутрішню структуру Місяця і може пояснити наявність залізовмісних матеріалів у місячній корі.

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