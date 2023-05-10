Стало известно, как алмазы "двигаются" к поверхности Земли

Необработанные алмазы, что находятся в недрах Земли. Фото: freepik.com

Недавнее исследование показало, как одни из самых дорогих минералов в мире — алмазы, "выныривают" на поверхность Земли. Эти драгоценные камни образуются глубоко в недрах Земли.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Как образуются алмазы

Большинство алмазов образуются глубоко на Земле и ученые задумались над тем, что их подталкивает ближе к поверхности нашей планеты.

Алмазы образуются при очень высоких температурах, которые могут создать лишь глубина литосферы — верхняя твердая оболочка земного шара. Так, на глубине 150-200 км под поверхностью появляются эти минералы при температуре 2 200 градусов по Цельсию при большом давлении в 725 000 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, атомы углерода сжимаются и нагреваются, в результате кристаллизуясь в алмазы.

Откуда алмазы берутся на поверхности Земли

Исследования показали, что алмазы выносятся ближе к поверхности благодаря "столпам тепла", которые выталкивают их подобно кимберлиту — порода, возвышающаяся на поверхности Земли во время мощных вулканических извержений. Кимберлитовые извержения оставляют за собой характерную глубокую трубу, часто содержащую алмазы. Эти трубы очень древние и являются основным источником этих минералов.

Образование и "транспортировка" алмазов — важный процесс, ведь может рассказать многое о полезных ископаемых. Понимание внутренней истории Земли может использоваться для определения их запасов – не только алмазов, но и важных минералов.

Напомним, что ученые из CNRS, Университета Лазурного побережья, Обсерватории Лазурного побережья, Университета Сорбоны и Парижской обсерватории-PSL открыли секреты сердца Луны, обнаружив его твердое ядро. Это исследование раскрывает информацию о внутренней структуре Луны и может объяснить наличие железосодержащих материалов в лунной коре.