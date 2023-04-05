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​​​​​​​Науковці розповіли про делікатес, яким люди ласували 170 тисяч років тому

5 квітня 2023 09:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Давні люди вживали у їжу равликів ахатинідів
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Південній Африці науковці знайшли докази того, що люди на планеті почали смажити равликів і вживати їх у їжу не 50, а 170 тисяч років тому. Експерименти на сучасних равликах підтвердили ці гіпотези.

Про це повідомляє видання ScienceNews.

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Відкриття південноафриканських науковців

До недавнього часу науковцями вважалося, що уперше люди почали вживати у їжу наземних молюсків, равликів, близько 36 чи 49 тисяч років тому. Про це зазначали ті зразки, які були знайдені у Африці та Європі відповідно.

Але археологи Південної Африки зробили відкриття, яке кардинально змінює уявлення про харчування давніх людей.

Що значно у знаменитій печері

Під час розкопок у південноафриканській печері Бордер-Кейв, розташованій на кордоні із Есватіні, була знайдена велика кількість решток гігантських слимаків родини ахатинід.

Ці равлики є найкрупнішими на планеті, їхні розміри можуть сягати 16 сантиметрів у довжину.

Уламки раковин цих молюсків були знайдені у тих нашаруваннях, які датуються 70-170 тисячами років до нашої ери.

Колір уламків цих раковин відрізнявся — від бежевого до матово-сірого і бурого. Це, зазначають науковці, свідчить про їхнє нагрівання на вогні. 

Для перевірки цієї гіпотези науковці здійснили процес нагрівання сучасних раковин — і отримали аналогічний колір.

Таким чином, можна стверджувати, що люди вживали у їжу смажених равликів ще 170 тисяч років тому, а не 50 тисяч, як вважалося раніше.

Нагадаємо, минулого року науковці встановили, що стародавні кістки австралопітеків, знайдені у Південній Африці, можуть бути більш ніж на мільйон років старші, ніж вважалося раніше. А це означає, що саме вони були предками сучасних людей.

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