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Учёные рассказали о деликатесе, которым люди лакомились 170 тысяч лет назад

5 апреля 2023 09:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Древние люди употребляли в пищу улиток ахатинидов
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Южной Африке ученые обнаружили доказательства того, что люди на планете начали жарить улиток и употреблять их в пищу не 50, а 170 тысяч лет назад. Эксперименты на современных улитках подтвердили эти гипотезы.

Об этом сообщает издание ScienceNews.

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Открытие южноафриканских ученых

До недавнего времени учеными считалось, что впервые люди начали употреблять в пищу наземные моллюски, улитки, около 36 или 49 тысяч лет назад. Об этом отмечали образцы, которые были найдены в Африке и Европе соответственно.

Но археологи Южной Африки совершили открытие, которое кардинально меняет представление о питании древних людей.

Что значительно в знаменитой пещере

Во время раскопок в южноафриканской пещере Бордер-Кейв, расположенной на границе с Эсватини, было обнаружено большое количество останков гигантских улиток семьи ахатинид.

Эти улитки самые крупные на планете, их размеры могут достигать 16 сантиметров в длину.

Обломки раковин этих моллюсков были найдены в тех наслоениях, которые датируются 70-170 тысяч лет до нашей эры.

Цвет обломков этих раковин отличался — от бежевого до матово-серого и бурого. Это, отмечают ученые, свидетельствует об их нагреве на огне.

Для проверки этой гипотезы ученые осуществили процесс нагревания современных раковин и получили аналогичный цвет.

Таким образом можно утверждать, что люди употребляли в пищу жареных улиток еще 170 тысяч лет назад, а не 50 тысяч, как считалось ранее.

Напомним, в прошлом году ученые установили, что древние кости австралопитеков, найденные в Южной Африке, могут быть более чем на миллион лет старше, чем считалось ранее. А это значит, что они были предками современных людей.

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