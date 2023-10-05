Як кішкам вдається мурчати? Вчені нарешті розкрили таємницю

Задоволений кіт муркоче на руках у господарки. Фото: istockphoto.com

Тисячоліттями коти є одними з головних супутників людини. Цим наймилішим створінням поклоняються, їх обожнюють, ними милуються. Проте нам досі дуже мало відомо про біологію цих тварин, їхню поведінку та особливості. Наприклад, тільки зараз вченим вдалося розгадати таємницю, як кішки видають своє характерне низьке мурчання.

Про нове дослідження міжнародної групи науковців з Австрії, Швейцарії та Чехії під керівництвом вченого Крістіана Гербста з Віденського університету розповіло видання Science Alert.

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У чому секрет муркотіння котів

Довгий час вчені з усього світу ламали голови, як кішкам вдається видавати своє характерне тихе мурчання, адже низькочастотні звуки зазвичай видають великі тварини з довшими голосовими зв’язками. Гербст разом зі своєю командою думають, що знайшли відповідь.

Так дослідники дійшли до висновку, що характерне муркотіння кішок насправді налаштоване на автопілоті. По суті вчені кинули виклик розповсюдженій теорії, ніби мурчання котиків відбувається шляхом активного скорочення м'язів.

Натомість вони запевняють, що муркотіння може бути пасивною аеродинамічною поведінкою, яка продовжується автоматично після того, як мозок надсилає початковий сигнал.

Кіт насолоджується відпочинком на дивані. Фото: google.com

Звідки звук? Заглиблюємося у біологію

Котячі голосові зв'язки мають особливі "муркотливі подушечки" зі сполучної тканини. Вони "вбудовані" в голосові складки.

Вчені припускають, що ці подушечки збільшують щільність голосових складок, змушуючи їх вібрувати повільніше, створюючи гул, який ми й називаємо муркотіння.

Коли ми розмовляємо голосом, ми створюємо низький, хрипкий звук, вібруючи голосовими зв’язками на дуже низькій частоті, що іноді описується як "гудіння" або "грудинний" голос. Товщина отвору та рівень напруги голосових зв’язок, а також повітряний потік через них впливають на це.

Подушечки для муркотіння працюють подібним чином, дозволяючи маленьким котам муркотіти, навіть якщо їхні голосові зв’язки набагато коротші за наші, використовуючи ті самі механізми, які зазвичай створюють високочастотні звуки, такі як нявкання.

Анатомія голосової складки домашнього кота. Схема: cell.com/current-biology

Щоб розібратися у питанні, Гербст і його колеги видалили гортані, в яких розташовані голосові зв’язки, у восьми померлих домашніх котів. Далі вони стиснули голосові зв’язки та проштовхнули через них тепле зволожене повітря.

Без будь-яких скорочень м’язів або нейронної інформації всі вісім гортаней виробляли звук муркотіння завдяки самостійним коливанням голосових складок на частотах у діапазоні муркотіння домашнього кота, між 25 і 30 Гц.

Це дивовижне відкриття показує, що скорочення м’язів не є необхідним для муркотіння. Структури сполучної тканини можуть бути основним рушієм, хоча це потрібно було б довести, вимірявши процес у живих кішок, що трохи складніше.

"Хоча наші дані не повністю спростовують гіпотезу про активне скорочення м’язів для муркотіння. Вони демонструють, що котяча гортань може легко виробляти звуки в режимі муркотіння з основними частотами від 25 до 30 Гц без нейронної інформації або м’язового скорочення", — пишуть вчені у своїй науковій праці.

Яке значення має дослідження для науки та як це допоможе котам?

Дане дослідження та подальше вивчення цього питання може привести науковців до нових уявлень про роль муркотіння в здоров’ї та самопочутті котів.

Крім цього, це може допомогти дослідникам розробити нові технології, які імітують звуки муркотіння, до прикладу, заспокійливі пристрої для котів або нові методи лікування болю та тривоги у наших пухнастих друзів.

Кіт насолоджується увагою своєї господарки. Фото: google.com

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